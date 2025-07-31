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لبنان
إهدن تُحيي عيد الطوباوي الدويهي بقداس احتفالي
Lebanon 24
31-07-2025
|
15:13
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أحيت الأبرشية البطريركية
المارونية
- نيابة إهدن-زغرتا، اليوم الأول من احتفالات عيد مولد الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي والذكرى السنوية لتطويبه، بقداس إلهي في
كنيسة
مار جرجس – إهدن، ترأسه المطران
جوزيف
نفاع بمشاركة المونسينيور إسطفان
فرنجية
وعدد من الكهنة، وبحضور حشد من المؤمنين والراهبات ورؤساء الجمعيات.
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في عظته، أكد المطران نفاع أن الاحتفال ليس مجرد ذكرى، بل اعتراف بالنعمة التي تفيض على الشعب بشفاعة الطوباوي، مشيرًا إلى استمرار تأثيره بعد أكثر من 320 عامًا على انتقاله، مع تسجيل عدة نِعَم ملموسة في السنة الماضية، منها واحدة قُدمت رسميًا إلى مجمع دعاوى القديسين في الفاتيكان. وأوضح أن سر هذه النِعَم يكمن في إيمان وصلوات الشعب، حيث بدأ الطوباوي يهتم بالشعب كما اعتنى به هو.
كما استذكر نفاع
الشهداء
الذين ضحّوا بحياتهم دفاعًا عن الإيمان، مشددًا على أن البطريرك الدويهي كان عمود الكنيسة رغم معاناته العديدة. ودعا إلى جعل كنيسة مار جرجس محطّة إيمانية لجميع أهالي إهدن والزوار، مع تمنيات بتقدم ملف خادم الله يوسف بك كرم نحو قداسة رسمية.
وختم قائلاً: "فلنشارك في كل احتفال بقلب واحد، لأن الرب يفيض علينا نعمة فوق نعمة". وافتتح المونسينيور فرنجية القداس بالتنويه بذكرى سبعة وثلاثين عامًا على سيامة
الخوري
بطرس
القسحنا، داعيًا إلى المزيد من الدعوات الكهنوتية والرهبانية التي تُثمر قداسة.
واختتم الاحتفال برفع الصلاة بشفاعة الطوباوي إسطفان الدويهي، طالبين أن يحفظ العيد منارة رجاء وشاهد خلاص، وأن يعزز الإيمان والثبات في انتظار إعلان قداسته قريبًا.
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