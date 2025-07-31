مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



بين اليرزة وساحة النجمة انحصرت أبرز المواقف السياسية والأعمال البرلمانية.



من وزارة الدفاع التي قصدها في ذكرى شهداء الجيش أطلق رئيس الجمهورية جوزاف عون سلسلة من المواقف السياسية البارزة التي شدد فيها على حصرية السلاح اليوم قبل غد وقال: لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا.

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وعلى ما أضاف رئيس الجمهورية فإن ساعة الحقيقة بدأت تدق وعلينا اليوم أن نختار: إما الإنهيار أو الإستقرار.



ووفق توصيفه فإن المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة.



ومن الرئيس عون نداء إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة "أن يكون رهانكم على الدولة وحدها وإلا سقطت تضحياتكم هدرا وسقطت معها الدولة أو ما تبقى".



وفي كلمته المطولة عرض رئيس الجمهورية الورقة الأميركية التي قدمها توم براك والملاحظات اللبنانية عليها قائلا إنه لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها لقطع الطريق على إسرائيل.



وقال الرئيس عون إننا لن نفرط بفرصة إنقاذ ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ أو لا يهمه وطن.



وقبل إطلالة رئيس الجمهورية من بوابة ذكرى شهداء الجيش هنأ في "ثمانين عيدا من عمر هذه المؤسسة الوطنية الجامعة" مؤكدا أن الجيش اللبناني هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان.



في ساحة النجمة جلسة تشريعية دسمة استكملت عند الخامسة والنصف أبرز ما في جدول أعمالها بندان يتعلقان بتنظيم القضاء العدلي والإصلاح المصرفي وكلاهما بندان إصلاحيان يشكلان عنوانا محليا جامعا بقدر ما هما مطلب ملح من المجتمع الدولي ومؤسساته



وعند إقرار هذين القانونين يكون مجلس النواب قد أنجز الجزء الذي وصل إليه ولا سيما في الموضوع المصرفي ويبقى جزء آخر ينتظره المجلس وكل اللبنانيين ولا سيما المودعون ويتعلق بمشروع الفجوة المالية أو الإنتظام المالي الواجب على الحكومة إرساله إلى السلطة التشريعية ليكون عقد الرزمة الإصلاحية الأساسية قد اكتمل.



على مستوى المنطقة تبقى غزة في موقع الصدارة وفيها اليوم مجزرة جديدة ذهب ضحيتها نحو ستين شهيدا وستمئة وخمسين جريحا.



وعلى هذا الإيقاع الدموي حط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب لمناقشة ملف غزة ومفاوضاتها المتعثرة.



وفي الحراك الإقليمي أيضا برزت زيارة وزيري الخارجية والدفاع السوريين إلى موسكو قبل أن يزور الأول آذربيجان لعقد لقاء ثان مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر.





مقدمة الـ "أم تي في"



إنه خطاب قسم ثان.



هكذا وصف المتابعون ما قاله رئيس الجمهورية في العيد الثمانين للجيش.

ولعل الفرق الوحيد بين خطاب ساحة النجمة وخطاب اليرزة،

أن الأول أعلن النية لحصر السلاح. وأما الثاني فدخل في تفاصيل الحل، واكد أن على ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدفاع وكل القوى السياسية، أن تقتنص الفرصة التاريخية وتدفع من دون تردد الى حصر السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية.



فهل يتلقف مجلس الوزراء الاندفاعة الرئاسية ويضع الثلثاء المقبل اطارا تنفيذيا وجدولا زمنيا لتسليم السلاح، حتى لا يكون القرار المنتظر مجرد حبر على ورق؟



والنقطة الاهم تتعلق بموقف وزراء الثنائي: اذ يبدو من خطاب الشيخ نعيم قاسم امس، أن ليس في وارد تسليم سلاحه، وبالتالي فانه مصر على أخذ لبنان الى الانتحار الجماعي.



علما ان الرئيس عون توجه الى جمهور الثنائي من دون ان يسميه

مطالبا بأن يكون رهانه على الدولة وحدها.



توازيا، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات مكثفة وقوية شملت البقاع والجنوب، وقد زعم وزير دفاع اسرائيل ان الجيش الاسرائيلي هاجم اكبر موقع لانتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله.



تشريعيا، نقاشات حامية على دفعتين في مجلس النواب لتمرير قانوني استقلالية السلطة القضائية واصلاح القطاع المصرفي. البداية من "تسليم السلاح".



فبين لبنان الرسمي وحزب الله تباين في المصطلحات، ولو تغيرت النبرة من حسن نصرالله إلى نعيم قاسم. و الخوف من تكرار المآسي نفسها موجود إن لم تتناسق الخطوات مع الخطابات.





مقدمة "المنار"



عقوبات من الاميركية على مسؤولين في السلطة الفلسطينية لحثهم الدول الاوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين.

أميركا هذه التي لم تحتمل سعي السلطة الفلسطينية الكاملة الولاء لها مجرد الترويج لدولة فلسطينية، يريدوننا ان نصدق انها الضامنة لامن بلدنا وسلامة اهلنا من العدو الصهيوني.

أميركا هذه التي صاغت اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الماضي بين لبنان والكيان العبري وترأست اللجنة الخماسية لضمان تطبيقه، ثم تنصلت منه بتصريح لموفدها توم براك من على المنابر اللبنانية نفسها التي تعهدت منها ذات تشرين برعاية الاتفاق.

أميركا هذه التي يقصف العدو الصهيوني بطائراتها وصواريخها وبرعايتها التامة قرانا في الجنوب والبقاع، يريدوننا ان نطمئن لرعايتها لبلدنا وجيشنا ونسلم لها سيادتنا ومورد قوة بلدنا.



وما جرود بريتال والناصرية بقاعا والمناطق الجنوبية الواقعة بين الجرمق والمحمودية والعيشية – بلدة رئيس الجمهورية – سوى خير اجابة على عموم اسئلة اللبنانيين المشروعة بوجه الضمانات الاميركية المزعومة.



وأما عزم ترتيب امور شعبها وبسط سلطتها على كامل ترابها فهي مطالب اهل الجنوب قبل غيرهم العاملين على الدوام لسد غيابها عن واجباتها، وسؤالهم: كيف تحمينا الدولة بعد اشهر ثمانية من تجربة الدبلوماسية بوجه الاستباحة الصهيونية لسيادة وكرامة الدولة والقتل اليومي لابنائها على مسمع ومرأى وعموم لجنته الدولية؟



وكيف ستكون الاجابة على سموترتش الذي اعلن بالامس انه لا انسحاب من لبنان ولا اعادة اعمار ولا منطقة آمنة من قواته في لبنان؟



وهل بات القرار الاميركي الاسرائيلي تخيير اللبنانيين بين الاستسلام او الفوضى؟



عناوين رد عليها الامين العام لحزب الله بالامس بان حقيقة التخيير هي بين السيادة والاستعباد ، ولن نختار على السيادة شيئا. وما عرضه سماحة الشيخ نعيم قاسم بالامس من أولوية العمل القائم على الانسحاب الصهيوني ووقف العدوان واعادة الاعمار ثم الحديث عن استراتيجية الامن الوطني لحماية لبنان، يتطابق من حيث الاولويات مع ما طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم واسماه فرصة للبنان برعاية اميركية وحماسة سعودية ودولية، وقد حدده بوقف العدوان والانسحاب الاسرائيلي واعادة الاعمار وحصر السلاح، فلنبدأ بما يجمع عليه الجميع من وقف العدوان، وبعدها لكل حادث حديث.





مقدمة الـ "أو تي في"



المطلوب افعال لا أقوال.



هذا هو لسان حال الغالبية الساحقة من اللبنانيين، الذين لا يزالون حتى اللحظة يأملون في ان تتمكن السلطة السياسية من تحقيق ما وعدت به، ولاسيما تحت عنواني السلاح والودائع.



تحت العنوان الاول، قال رئيس الجمهورية عشية عيد الجيش كلاما واضحا، يتفق معه فيه جميع اللبنانيين. اما التطبيق، فينتظر الخطوات العملية، بنتيجة المفاوضات التي وصفها ركن سياسي اساسي من اركان الحكومة سمير جعجع بطبخة البحص.



اما تحت العنوان الثاني، فحفلة مزايدات بين نواب وكتل ورؤساء لجان نيابية في ساحة النجمة اليوم، بعد عجزهم المفضوح منذ الانهيار السياسي والمالي عام 2019.



وأما في المقابل، فحذر ممثل المعارضة جبران باسيل من كارثة بموضوع اعادة هيكلة المصارف.



وقال: يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية القيام ذلك، وهو يعطي تشريعا للهيركات، ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية، اما يجب أن يحصل فهو العكس، أي أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد الادنى إصدار القانونين معا



فإذا صدر القانون الاول وتضمن مادة تتحدث عن عدم امكان تطبيقه الا بعد اقرار قانون الفجوة، فهذا يعني أنه سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها يكون المجلس النيابي شرع حق اقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون حلول اخرى.



وأما عن قانون تنظيم القضاء العدلي المطروح، فأكد باسيل انه لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء.



وأشار الى غياب الاستقلالية المالية بالكامل، مستغربا أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية فيما يناقش اليوم قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، فلماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات وفقا للالية التي تتضمن الاستقلالية… سأل باسيل.



بين اليرزة وساحة النجمة انحصرت أبرز المواقف السياسية والأعمال البرلمانية.من وزارة الدفاع التي قصدها في ذكرى شهداء الجيش أطلق رئيس الجمهورية جوزاف عون سلسلة من المواقف السياسية البارزة التي شدد فيها على حصرية السلاح اليوم قبل غد وقال: لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا.وعلى ما أضاف رئيس الجمهورية فإن ساعة الحقيقة بدأت تدق وعلينا اليوم أن نختار: إما الإنهيار أو الإستقرار.ووفق توصيفه فإن المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة.ومن الرئيس عون نداء إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة "أن يكون رهانكم على الدولة وحدها وإلا سقطت تضحياتكم هدرا وسقطت معها الدولة أو ما تبقى".وفي كلمته المطولة عرض رئيس الجمهورية الورقة الأميركية التي قدمها توم براك والملاحظات اللبنانية عليها قائلا إنه لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها لقطع الطريق على إسرائيل.وقال الرئيس عون إننا لن نفرط بفرصة إنقاذ ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ أو لا يهمه وطن.وقبل إطلالة رئيس الجمهورية من بوابة ذكرى شهداء الجيش هنأ في "ثمانين عيدا من عمر هذه المؤسسة الوطنية الجامعة" مؤكدا أن الجيش اللبناني هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان.في ساحة النجمة جلسة تشريعية دسمة استكملت عند الخامسة والنصف أبرز ما في جدول أعمالها بندان يتعلقان بتنظيم القضاء العدلي والإصلاح المصرفي وكلاهما بندان إصلاحيان يشكلان عنوانا محليا جامعا بقدر ما هما مطلب ملح من المجتمع الدولي ومؤسساتهوعند إقرار هذين القانونين يكون مجلس النواب قد أنجز الجزء الذي وصل إليه ولا سيما في الموضوع المصرفي ويبقى جزء آخر ينتظره المجلس وكل اللبنانيين ولا سيما المودعون ويتعلق بمشروع الفجوة المالية أو الإنتظام المالي الواجب على الحكومة إرساله إلى السلطة التشريعية ليكون عقد الرزمة الإصلاحية الأساسية قد اكتمل.على مستوى المنطقة تبقى غزة في موقع الصدارة وفيها اليوم مجزرة جديدة ذهب ضحيتها نحو ستين شهيدا وستمئة وخمسين جريحا.وعلى هذا الإيقاع الدموي حط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب لمناقشة ملف غزة ومفاوضاتها المتعثرة.وفي الحراك الإقليمي أيضا برزت زيارة وزيري الخارجية والدفاع السوريين إلى موسكو قبل أن يزور الأول آذربيجان لعقد لقاء ثان مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر.إنه خطاب قسم ثان.هكذا وصف المتابعون ما قاله رئيس الجمهورية في العيد الثمانين للجيش.ولعل الفرق الوحيد بين خطاب ساحة النجمة وخطاب اليرزة،أن الأول أعلن النية لحصر السلاح. وأما الثاني فدخل في تفاصيل الحل، واكد أن على ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدفاع وكل القوى السياسية، أن تقتنص الفرصة التاريخية وتدفع من دون تردد الى حصر السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية.فهل يتلقف مجلس الوزراء الاندفاعة الرئاسية ويضع الثلثاء المقبل اطارا تنفيذيا وجدولا زمنيا لتسليم السلاح، حتى لا يكون القرار المنتظر مجرد حبر على ورق؟والنقطة الاهم تتعلق بموقف وزراء الثنائي: اذ يبدو من خطاب الشيخ نعيم قاسم امس، أن ليس في وارد تسليم سلاحه، وبالتالي فانه مصر على أخذ لبنان الى الانتحار الجماعي.علما ان الرئيس عون توجه الى جمهور الثنائي من دون ان يسميهمطالبا بأن يكون رهانه على الدولة وحدها.توازيا، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات مكثفة وقوية شملت البقاع والجنوب، وقد زعم وزير دفاع اسرائيل ان الجيش الاسرائيلي هاجم اكبر موقع لانتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله.تشريعيا، نقاشات حامية على دفعتين في مجلس النواب لتمرير قانوني استقلالية السلطة القضائية واصلاح القطاع المصرفي. البداية من "تسليم السلاح".فبين لبنان الرسمي وحزب الله تباين في المصطلحات، ولو تغيرت النبرة من حسن نصرالله إلى نعيم قاسم. و الخوف من تكرار المآسي نفسها موجود إن لم تتناسق الخطوات مع الخطابات.عقوبات من الاميركية على مسؤولين في السلطة الفلسطينية لحثهم الدول الاوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين.أميركا هذه التي لم تحتمل سعي السلطة الفلسطينية الكاملة الولاء لها مجرد الترويج لدولة فلسطينية، يريدوننا ان نصدق انها الضامنة لامن بلدنا وسلامة اهلنا من العدو الصهيوني.أميركا هذه التي صاغت اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الماضي بين لبنان والكيان العبري وترأست اللجنة الخماسية لضمان تطبيقه، ثم تنصلت منه بتصريح لموفدها توم براك من على المنابر اللبنانية نفسها التي تعهدت منها ذات تشرين برعاية الاتفاق.أميركا هذه التي يقصف العدو الصهيوني بطائراتها وصواريخها وبرعايتها التامة قرانا في الجنوب والبقاع، يريدوننا ان نطمئن لرعايتها لبلدنا وجيشنا ونسلم لها سيادتنا ومورد قوة بلدنا.وما جرود بريتال والناصرية بقاعا والمناطق الجنوبية الواقعة بين الجرمق والمحمودية والعيشية – بلدة رئيس الجمهورية – سوى خير اجابة على عموم اسئلة اللبنانيين المشروعة بوجه الضمانات الاميركية المزعومة.وأما عزم ترتيب امور شعبها وبسط سلطتها على كامل ترابها فهي مطالب اهل الجنوب قبل غيرهم العاملين على الدوام لسد غيابها عن واجباتها، وسؤالهم: كيف تحمينا الدولة بعد اشهر ثمانية من تجربة الدبلوماسية بوجه الاستباحة الصهيونية لسيادة وكرامة الدولة والقتل اليومي لابنائها على مسمع ومرأى وعموم لجنته الدولية؟وكيف ستكون الاجابة على سموترتش الذي اعلن بالامس انه لا انسحاب من لبنان ولا اعادة اعمار ولا منطقة آمنة من قواته في لبنان؟وهل بات القرار الاميركي الاسرائيلي تخيير اللبنانيين بين الاستسلام او الفوضى؟عناوين رد عليها الامين العام لحزب الله بالامس بان حقيقة التخيير هي بين السيادة والاستعباد ، ولن نختار على السيادة شيئا. وما عرضه سماحة الشيخ نعيم قاسم بالامس من أولوية العمل القائم على الانسحاب الصهيوني ووقف العدوان واعادة الاعمار ثم الحديث عن استراتيجية الامن الوطني لحماية لبنان، يتطابق من حيث الاولويات مع ما طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم واسماه فرصة للبنان برعاية اميركية وحماسة سعودية ودولية، وقد حدده بوقف العدوان والانسحاب الاسرائيلي واعادة الاعمار وحصر السلاح، فلنبدأ بما يجمع عليه الجميع من وقف العدوان، وبعدها لكل حادث حديث.المطلوب افعال لا أقوال.هذا هو لسان حال الغالبية الساحقة من اللبنانيين، الذين لا يزالون حتى اللحظة يأملون في ان تتمكن السلطة السياسية من تحقيق ما وعدت به، ولاسيما تحت عنواني السلاح والودائع.تحت العنوان الاول، قال رئيس الجمهورية عشية عيد الجيش كلاما واضحا، يتفق معه فيه جميع اللبنانيين. اما التطبيق، فينتظر الخطوات العملية، بنتيجة المفاوضات التي وصفها ركن سياسي اساسي من اركان الحكومة سمير جعجع بطبخة البحص.اما تحت العنوان الثاني، فحفلة مزايدات بين نواب وكتل ورؤساء لجان نيابية في ساحة النجمة اليوم، بعد عجزهم المفضوح منذ الانهيار السياسي والمالي عام 2019.وأما في المقابل، فحذر ممثل المعارضة جبران باسيل من كارثة بموضوع اعادة هيكلة المصارف.وقال: يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية القيام ذلك، وهو يعطي تشريعا للهيركات، ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية، اما يجب أن يحصل فهو العكس، أي أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد الادنى إصدار القانونين معافإذا صدر القانون الاول وتضمن مادة تتحدث عن عدم امكان تطبيقه الا بعد اقرار قانون الفجوة، فهذا يعني أنه سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها يكون المجلس النيابي شرع حق اقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون حلول اخرى.وأما عن قانون تنظيم القضاء العدلي المطروح، فأكد باسيل انه لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء.وأشار الى غياب الاستقلالية المالية بالكامل، مستغربا أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية فيما يناقش اليوم قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، فلماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات وفقا للالية التي تتضمن الاستقلالية… سأل باسيل.

مقدمة الـ "أل بي سي"



الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



جدول الأعمال الذي لم يوضع بعد، والذي يفترض أن يوزع على الوزراء قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد الجلسة، يفترض أن يكون جاهزا بعد ظهر بعد غد السبت، ويتوقع أن يحمل أحد بنوده بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على الشكل التالي:



"استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 1742025، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارا بشأن تطبيقها".



ماذا سيكون عليه موقف وزراء حزب الله وحركة أمل؟



هل يقاطعون الجلسة؟



هل يحضرون ولا يصوتون؟



هل ينسحبون من الجلسة ؟



هل تستمر الجلسة في هذه الحال؟ أم تطير؟....



لكل سؤال جواب وثمن.



أمس الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول: تسليم السلاح يعني تسليم السلاح لاسرائيل.



اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يقول: سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني.



التباين واضح والهوة عميقة.



بعد الجلسة، الثلاثاء، سيتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والمناسبة مرور اربعين يوما على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي "الحاج رمضان"، قائد الفرع الفلسطيني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الهجوم على مدينة قم.



المناسبة غير لبنانية، بل إيرانية، لكن الشيخ قاسم يفترض أن يتطرق إلى ما يمكن ان يصدر عن جلسة مجلس الوزراء.





مقدمة "الجديد"



قبل التسليم والتسلم بين تموز وآب وقبل حلول الساعة صفر للدخول في استحقاق المهل جرى تأخير الساعة أربعا وعشرين ساعة وتم تحديد جلسة لمجلس الوزراء مسبوقة بجلسة تشريعية على قوانين إصلاحية ليتصدر المشهد الخطاب الاستباقي لرئيس الجمهورية في عيد الجيش.



إسرائيل دخلت السباق مع الوقت كمفاوض بالنار على جدول الأعمال اللبناني فوجهت رسائل متفجرة بسلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب ولفت جرود السلسلة الشرقية ومحيطها لم تضرب إسرائيل أمن لبنان فحسب، بل أصابت باعتداءاتها المساعي الرسمية اللبنانية لوضع الملفات الساخنة على طاولة البحث يتصدرها ملف السلاح، في إشارة واضحة إلى فصل المسار السياسي اللبناني عن المسار الأمني وتكريسها مبدأ الاعتداءات المتواصل وتأكيد عدم التزامها منذ وقف إطلاق النار.



بمندرجات الاتفاق صعدت إسرائيل اعتداءاتها على مسافة ساعات قليلة من انتهاء خطاب القسم بنسخته الثانية الذي تلاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزارة الدفاع لمناسبة عيد الجيش.



وعلى قسم قبل أربعين عاما شكل حياته وقسم قبل ثمانية اشهر لا رجوع عنه، اختصر رئيس الجمهورية القول: إما الاستقرار أو الانهيار والعيد لن يكتمل إلا باكتمال التحرير. والعيد لن يكتمل إلا بإنجاز الترسيم.



والعيد لن يكتمل إلا بحصرية السلاح، والمباشرة بالإعمار، ليتصالح لبنان مع دوره ورسالته بهذه الثلاثية اختصر رئيس الجمهورية المرحلة وبالمكاشفة والمصارحة عدد بنود الرد الورقة الأميركية معللا ذلك بأنه لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها لقطع الطريق على إسرائيل.



وعلى ساعة الحقيقة أكد أن موقفه من حصرية السلاح نابع من حرصه على الدفاع عن سيادة لبنان وتحرير الأراضي اللبنانية وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا وخص بالنداء الذين واجهوا العدوان وبيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانهم على الدولة وحدها لأن المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت.



والخطر أكان أمنيا أو اقتصاديا لن يطال فئة دون أخرى وعلى تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات آن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا لم يجف حبر خطاب الرئيس حتى ردت إسرائيل بضرب العيشية مسقط رأسه والغارة عليها تصدرت الإعلام العبري.



في وقت تقاطع محتوى الخطاب مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام بشأن طرح حصرية السلاح على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة بعد نضوج الاتصالات داخليا وخارجيا وبعد نفيه وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف طالما أنه مدرج تحت سقف اتفاق الطائف.



وفي خطاب القسم والثقة "بالإثنتين" للبيان الوزاري ووسط توقعات بأن تكون جلسة الثلاثاء صاخبة قالت مصادر مقربة من حزب الله للجديد إن الحزب في طور دراسة الخيارات في المشاركة أو المقاطعة.



وعلى وقع ما تقدم فإن ساحة النجمة نأت بنفسها نحو جلسة تشريعية للقوانين الإصلاحية من ضمن روزنامة المهل والإصلاحات المطلوبة وهي أقرت قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة كما أقر قانون استقلالية القضاء.



وبعيدا من الشأن المحلي سجل اليوم أول لقاء روسي سوري في موسكو مع نظام أحمد الشرع على مرأى ومسمع منفى بشار الأسد.