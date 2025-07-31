Advertisement

لبنان

مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:29
A-
A+
Doc-P-1399194-638896016755218742.jpg
Doc-P-1399194-638896016755218742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحة للأخبار المُتداولة، أنّ طائرة "درون" إسرائيليّة حلّقت على علو منخفض جدًا فوق الأوتوستراد عند مفرق بلدة البيسارية، وعمدت إلى مُلاحقة مواطنين داخل سياراتهم.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مساء اليوم.. إطلاق نار داخل الضاحية!
lebanon 24
01/08/2025 02:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تُلاحق مواطناً في الجنوب
lebanon 24
01/08/2025 02:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"قمر الفراولة" يزين سماء العالم في عرض فلكي نادر مساء اليوم
lebanon 24
01/08/2025 02:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الأمني الوزاري المصغر ينعقد مساء اليوم وسيبحث مسألة إنشاء مدينة إنسانية برفح
lebanon 24
01/08/2025 02:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-31
16:17 | 2025-07-31
15:32 | 2025-07-31
15:26 | 2025-07-31
15:13 | 2025-07-31
15:09 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24