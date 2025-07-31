مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟

أفادت مندوبة " "، أنّ لا صحة للأخبار المُتداولة، أنّ طائرة " " إسرائيليّة حلّقت على علو منخفض جدًا فوق الأوتوستراد عند مفرق بلدة البيسارية، وعمدت إلى مُلاحقة مواطنين داخل سياراتهم.

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