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لبنان

جولة غارات إسرائيلية على وقع الحمى السياسية اللبنانية

Lebanon 24
31-07-2025 | 22:19
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في انتظار جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل وعلى وقع الحمى اللبنانية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات كثيفة وعنيفة استهدفت العديد من المناطق في البقاع الشمالي والجنوب، وتحديدًا على جرود بريتال ومحيط النبي سريج على السلسلة الشرقية. كما استهدفت غارة منزلًا غير مأهول ومستهدَفًا سابقًا في محيط جبانة عيتا الشعب. وألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة مضيئة باتجاه بلدة الناقورة بهدف إشعال الحرائق.
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وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "سلاح الجو هاجم بنى تحتية لـ "حزب الله" بما في ذلك أكبر مواقع إنتاج الصواريخ الدقيقة في الجنوب. أضاف كاتس: "أي محاولة من "الحزب" لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها".

وكتبت" الشرق الاوسط": أتت الغارات عشة انتهاء المهلة التي أعطاها المبعوث الأميركي توم براك للبنان للحصول على تعهد من «حزب الله» بالتخلي عن سلاحه، وقبيل جلسة حكومية يفترض أن تبحث في هذا الملف.
 
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