جولة غارات إسرائيلية على وقع الحمى السياسية اللبنانية

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في انتظار جلسة الثلثاء المقبل وعلى وقع الحمى ، شنّ الطيران الحربي مساء أمس سلسلة غارات كثيفة وعنيفة استهدفت العديد من المناطق في والجنوب، وتحديدًا على جرود بريتال ومحيط النبي سريج على السلسلة الشرقية. كما استهدفت غارة منزلًا غير مأهول ومستهدَفًا سابقًا في محيط جبانة عيتا الشعب. وألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة مضيئة باتجاه بلدة بهدف إشعال الحرائق.وكشف الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "سلاح الجو هاجم بنى تحتية لـ " " بما في ذلك أكبر مواقع إنتاج الصواريخ الدقيقة في الجنوب. أضاف كاتس: "أي محاولة من "الحزب" لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها".وكتبت" الشرق الاوسط": أتت عشة انتهاء المهلة التي أعطاها المبعوث الأميركي توم براك للبنان للحصول على تعهد من «حزب الله» بالتخلي عن سلاحه، وقبيل جلسة حكومية يفترض أن تبحث في هذا الملف.