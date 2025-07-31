السفارة الأميركية لنواب التغيير: الانتخابات في موعدها

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أبلغت السفارة الأميركية عدداً من النواب بشكل شبه رسمي أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها أياً تكن الظروف وحتى في حال حصول الحرب، وفق " جريدة الاخبار".اضافت : خلافاً لما كان بعض النواب التغييريين قد بدؤوا تداوله، أبلغت السفارة الأميركية عدداً منهم بشكل شبه رسمي أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها أياً تكن الظروف وحتى في حال حصول الحرب. وتشهر السفارة خطتها القاضية بمنع ثنائي أمل وحزب الله وحلفائهم من الحصول على ثلث المقاعد النيابية لتعطيل قدرتهم على تعطيل المجلس، كذلك كسر أحادية تمثيل للطائفة ، والسعي إلى تشكيل كتلة وازنة لرئيس الجمهورية.