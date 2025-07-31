بشكل مباشر.. شخص يطلق النار على 3 عمّال في طرابلس

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أقدم مجهول يستقل دراجة نارية مساء، على إطلاق النار باتجاه 3 عمّال من التابعية ، وذلك في محلة سوق الخضار الجديد - طريق المهجر الصحي في مدينة ، حسب مندوبة " ".وأشارت المعلومات الأولية، إلى أنّ المعتدي أطلق النار بشكل مباشر على العمال، قبل أن يفر من المكان على متن دراجته النارية من دون أن تُعرف وجهته.وقد جرى نقل الجرحى إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس لتلقّي العلاج، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد خلفياتها،