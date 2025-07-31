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لبنان

بشكل مباشر.. شخص يطلق النار على 3 عمّال في طرابلس

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:38
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أقدم مجهول يستقل دراجة نارية مساء، على إطلاق النار باتجاه 3 عمّال من التابعية السورية، وذلك في محلة سوق الخضار الجديد - طريق المهجر الصحي في مدينة طرابلس، حسب مندوبة "لبنان24".
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وأشارت المعلومات الأولية، إلى أنّ المعتدي أطلق النار بشكل مباشر على العمال، قبل أن يفر من المكان على متن دراجته النارية من دون أن تُعرف وجهته.

وقد جرى نقل الجرحى إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس لتلقّي العلاج، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد خلفياتها،
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