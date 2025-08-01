الأسمر: لا وطن بسيادتين ولا أمان بسلاحين

أكد النائب "في عيد من يحمل السلاح دفاعًا عن كل اللبنانيين أن لا وطن بسيادتين، ولا أمان بسلاحين".

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وكتب على منصة "إكس: "تحية للجيش اللبناني، المؤسسة التي أقسمت على حماية كل ، لا مشروع ولا محور. هم الأول والأخير، وثقتنا بهم ثابتة لا تهتز. كلما تمسّكنا بالجيش، اقتربنا من الدولة الحقيقية التي نريد".