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لبنان

الأسمر: لا وطن بسيادتين ولا أمان بسلاحين

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:06
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أكد النائب سعيد الأسمر "في عيد من يحمل السلاح دفاعًا عن كل اللبنانيين أن لا وطن بسيادتين، ولا أمان بسلاحين".
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وكتب على منصة "إكس: "تحية للجيش اللبناني، المؤسسة التي أقسمت على حماية كل لبنان، لا مشروع ولا محور. هم خط الدفاع الأول والأخير، وثقتنا بهم ثابتة لا تهتز. كلما تمسّكنا بالجيش، اقتربنا من الدولة الحقيقية التي نريد".
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