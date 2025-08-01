النواب مرتاحون: خطاب عون يعيد الثقة بعهده

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طغى خطاب رئيس الجمهورية في بمناسبة عيد الجيش على دردشات النواب في المجلس وبينهم وبين الصحافيين حيث غلب الطابع الإيجابي على ما سمعوه من تصويب للوضع السياسي وتثبيت لمندرجات خطاب القسم، وأسس البيان الوزاري والقرارات الدولية.النواب أبدوا إرتياحاً واسعاً لما قاله الرئيس في ما خص حصرية السلاح وكل المواقف المتصلة، حيث بدد كل الهواجس وأعاد الثقة بعهده بعد الزعزعة الكبيرة التي سربت في الأيام الماضية حتى وصل الأمر بالبعض الى الحديث عن الإستقالة من الحكومة.مصدر نيابي وفي دردشة مع الصحافيين إعتبر أن كلام الرئيس في وزارة الدفاع هو كلام لبناني واضح حازم يغلب والقانون على الأجندات الخارجية وأن الإجماع هذا الخطاب كبير جداً.