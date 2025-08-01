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لبنان

النواب مرتاحون: خطاب عون يعيد الثقة بعهده

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-08-2025 | 01:15
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طغى خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش على دردشات النواب  في المجلس وبينهم وبين الصحافيين حيث غلب الطابع الإيجابي على ما سمعوه من تصويب للوضع السياسي وتثبيت لمندرجات خطاب القسم، وأسس البيان الوزاري والقرارات الدولية. 
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النواب أبدوا إرتياحاً واسعاً لما قاله الرئيس جوزاف عون في ما خص حصرية السلاح وكل المواقف المتصلة، حيث بدد كل الهواجس وأعاد الثقة بعهده بعد الزعزعة الكبيرة التي سربت في الأيام الماضية حتى وصل الأمر بالبعض الى الحديث عن الإستقالة من الحكومة. 
مصدر نيابي وفي دردشة مع الصحافيين إعتبر أن كلام الرئيس في وزارة الدفاع هو كلام لبناني جامع واضح حازم يغلب الدستور والقانون على الأجندات الخارجية وأن الإجماع اللبناني على هذا الخطاب كبير جداً.
المصدر: لبنان 24
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