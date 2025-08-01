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لبنان

نائب غاضب: لن اقبل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-08-2025 | 01:30
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لفت مصدر قانوني الى أن رئيس احدى اللجان النيابية لم يكن منطقياً أبداً في الجلسة التشريعية امس، عازياً السبب الى رغبته بإقرار مشروع قانون جاء من الحكومة من دون التعديلات التي تطلبها الحكومة والوزارة المعنية. 
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المصدر أشار الى أن النائب بدا غاضباً وسُمع حديث له في أروقة المجلس يقول: لن اقبل بأن يناقش القانون بندا بندا، بل يجب اقراره كبند واحد .
وعزا السبب الى ان هذا النائب يريد استثمار المشروع سياسياً ولو لم يتم الأخذ بملاحظات زملائه النواب. 
المصدر ختم بالقول أن رئاسة المجلس كانت متناغمة مع موقف هذا النائب "لوجود مصالح مشتركة في قوانين أخرى" .

المصدر: لبنان 24
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