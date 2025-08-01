سعيد: الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً لحزب أو طائفة

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إعتبر رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق أن "الدفاع عن ليس اختصاصاً لفئة أو حزب أو طائفة".وأكد سعيد عبر "إكس" أنها مسؤوليّة وطنيّة تتولاّها الشرعية وفقاً للدستور. من يرفض هذه الثابتة فليعدّل ...إذا استطاع".