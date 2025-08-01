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لبنان

سعيد: الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً لحزب أو طائفة

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:53
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إعتبر رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد أن "الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً لفئة أو حزب أو طائفة".
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وأكد سعيد عبر "إكس" أنها مسؤوليّة وطنيّة تتولاّها الشرعية اللبنانية وفقاً للدستور. من يرفض هذه الثابتة فليعدّل الدستور ...إذا استطاع".
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