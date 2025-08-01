قبيل الجلسة المفصلية: لقاء عون – رعد يثير الهواجس… فهل يمهّد للتصعيد؟

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مصادر مطلعة على أجواء النقاشات أكّدت أن " " توقّف عند بعض الثغرات في الخطاب الرئاسي، وخصوصاً غياب الإشارة إلى مفهوم "استراتيجية الامن الوطني" الذي شكّل في وقت سابق أحد أركان خطاب القسم. كما لفتت المصادر إلى أن "الحزب" اعتزم إثارة تساؤلات في لقاء النائب محمد رعد مع ، تتصل بإعادة ترتيب الأولويات في الموقف اللبناني من الطرح الأميركي، بعدما ظهر في الخطاب الأخير تبدّل غير مريح في تسلسل الملفات، بحيث غاب التأكيد على أن وقف العدوان هو المدخل لأي نقاش داخلي بشأن السلاح.في موازاة ذلك، اعتبرت المصادر أن الجلسة الحكومية تشكّل محطة دقيقة، وأن اتصالات مكثفة تجري في الكواليس لتفادي انفجار سياسي. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن وزراء " الشيعي" يتجهون للمشاركة في الجلسة، وذلك على خلفية التمسّك بالثوابت الوطنية وخطاب القسم والبيان الوزاري.الموقف من المشاركة، وفق المصادر نفسها، لا يعني القبول بمضمون الطرح، بل يهدف إلى التأكيد بأن ملف السلاح يُناقش بالحوار الداخلي وتحت سقف المصلحة الوطنية، لا عبر ضغوط خارجية أو محاولات فرض أمر واقع.وتشير المعلومات إلى أن رئاسة الجمهورية أُبلغت برسائل واضحة حول خطورة طرح الملف على جدول الأعمال قبل بلوغ تفاهم سياسي مسبق، وأن أي تجاوز لهذا التوازن قد يُقابل بتصعيد سياسي. ورغم ذلك، تلفت المصادر إلى أن "حزب الله" لا يزال يعوّل على موقع الرئاسة كضامن للتوازن، ولو أن خطاب الرئيس لم يلبِّ التوقعات من هذه الزاوية.