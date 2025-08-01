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لبنان
بطريرك الأرمن الكاثوليك في عيد الجيش: تبقى صمّام أمان للبنان وحصناً منيعاً في وجه التحديات
Lebanon 24
01-08-2025
|
01:59
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أصدر
المكتب الإعلامي
لبطريركية
الأرمن الكاثوليك
البيان التالي: "بمناسبة الأول من آب، عيد
الجيش اللبناني
، وجّه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك
بيت كيليكيا
للأرمن
الكاثوليك
، تحية تقدير ومحبة إلى
قيادة الجيش
و قائده وضباطه وعناصره."
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وتابع: "أن هذا العيد عيدًا وطنيًا يجمعنا للالتزام بمؤسسةٍ تبقى صمّام أمان للبنان، وحصناً منيعاً في وجه التحديات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الأمن والاستقرار وسط الظروف القاسية."
ونوّه ميناسيان بالتضحيات اليومية التي يقدّمها العسكريون، قائلاً إنهم "الحراس الأمناء على الكرامة الوطنية، والساهرون على أمن كل بيت في
لبنان
".
وخُتم البيان بالدعاء بأن يبقى الجيش ثابتاً في رسالته النبيلة، وأن يُحفظ لبنان بعزيمة أبنائه المخلصين.
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