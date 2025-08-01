بطريرك الأرمن الكاثوليك في عيد الجيش: تبقى صمّام أمان للبنان وحصناً منيعاً في وجه التحديات

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أصدر لبطريركية البيان التالي: "بمناسبة الأول من آب، عيد ، وجّه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك للأرمن ، تحية تقدير ومحبة إلى و قائده وضباطه وعناصره."وتابع: "أن هذا العيد عيدًا وطنيًا يجمعنا للالتزام بمؤسسةٍ تبقى صمّام أمان للبنان، وحصناً منيعاً في وجه التحديات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الأمن والاستقرار وسط الظروف القاسية."ونوّه ميناسيان بالتضحيات اليومية التي يقدّمها العسكريون، قائلاً إنهم "الحراس الأمناء على الكرامة الوطنية، والساهرون على أمن كل بيت في ".وخُتم البيان بالدعاء بأن يبقى الجيش ثابتاً في رسالته النبيلة، وأن يُحفظ لبنان بعزيمة أبنائه المخلصين.