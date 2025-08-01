شحادة: الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان

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وجّه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا "تحية للجيش اللبناني في عيده وألف تحية لشهداء ".وكتب عبر منصة "إكس": "الجيش هو الوحيد على الدفاع عن وعلى بسط سيادته على كل شبر من أراضيه وحفظ الأمن والاستقرار، وهو أحد ركائز الجمهورية القوية والعادلة والاقتصاد المزدهر".