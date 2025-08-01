Advertisement

لبنان

شحادة: الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1399304-638896357371049140.png
Doc-P-1399304-638896357371049140.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة "تحية للجيش اللبناني في عيده وألف تحية لشهداء الجيش اللبناني".
Advertisement

وكتب عبر منصة "إكس": "الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان وعلى بسط سيادته على كل شبر من أراضيه وحفظ الأمن والاستقرار، وهو أحد ركائز الجمهورية القوية والعادلة والاقتصاد المزدهر".
مواضيع ذات صلة
أولمرت: الوحيد القادر على تغيير الأمور هو الرئيس ترامب وإذا قال لنتنياهو إن الوضع بلغ حده في غزة فسيتراجع
lebanon 24
01/08/2025 11:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني : الجيش قادر عن ضبط المظاهر المسلحة (الحدث)
lebanon 24
01/08/2025 11:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الدفاع لا يحتاج إلى إذن وعندما يتوفر البديل الدفاعي عن الوطن نناقش كل التفاصيل مع الذين ‏يقولون إنهم قادرون على هذا الدفاع ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن كيفية النقاش
lebanon 24
01/08/2025 11:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: إسرائيل قادرة على الدفاع الصاروخي 10-12 يوما إذا حافظت إيران على وتيرة الهجوم
lebanon 24
01/08/2025 11:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-01
04:00 | 2025-08-01
04:21 | 2025-08-01
04:18 | 2025-08-01
04:02 | 2025-08-01
03:44 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24