في عيد الجيش.. هذا ما قاله وزير الداخلية

في عيد الجيش، قال والبلديات : "ثمانون عامًا من الشرف والتضحية والوفاء. جيشنا هو الضمانة في زمن القلق، والثبات في زمن التحوّلات. هو عنوان السيادة، وركن الدولة الأساسي في بسط سلطتها على كامل أراضيها".

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وكتب عبر "إكس": "تحيّة لكل جندي، لكل ضابط، لكل سقط دفاعًا عن . كل عام والجيش اللبناني والوطن بخير".