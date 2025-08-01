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لبنان

في عيد الجيش.. هذا ما قاله وزير الداخلية

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:02
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في عيد الجيش، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "ثمانون عامًا من الشرف والتضحية والوفاء. جيشنا هو الضمانة في زمن القلق، والثبات في زمن التحوّلات. هو عنوان السيادة، وركن الدولة الأساسي في بسط سلطتها على كامل أراضيها".
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وكتب عبر "إكس": "تحيّة لكل جندي، لكل ضابط، لكل شهيد سقط دفاعًا عن لبنان. كل عام والجيش اللبناني والوطن بخير".
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