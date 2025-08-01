ميناسيان عايد العسكريين: والساهرون على أمن كل بيت في لبنان

وجّه كاثوليكوس بطريرك للأرمن البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، تحية تقدير ومحبة إلى و قائده وضباطه وعناصره بمناسبة الأول من آب.

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واعتبر بيان صادر عن لبطريركية أن "هذا العيد عيدًا وطنيًا يجمعنا للالتزام بمؤسسةٍ تبقى صمّام أمان للبنان، وحصناً منيعاً في وجه التحديات"، مشيدًا "بالدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الأمن والاستقرار وسط الظروف القاسية".



ونوّه "بالتضحيات اليومية التي يقدّمها العسكريون"، قائلاً: "إنهم الحراس الأمناء على الكرامة الوطنية، والساهرون على أمن كل بيت في ".



وختم بالدعاء بأن "يبقى الجيش ثابتاً في رسالته النبيلة وأن يُحفظ لبنان بعزيمة أبنائه المخلصين".