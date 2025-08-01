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لبنان

ميناسيان عايد العسكريين: والساهرون على أمن كل بيت في لبنان

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:15
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وجّه كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، تحية تقدير ومحبة إلى قيادة الجيش و قائده وضباطه وعناصره بمناسبة الأول من آب.
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واعتبر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبطريركية الأرمن الكاثوليك أن "هذا العيد عيدًا وطنيًا يجمعنا للالتزام بمؤسسةٍ تبقى صمّام أمان للبنان، وحصناً منيعاً في وجه التحديات"، مشيدًا "بالدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الأمن والاستقرار وسط الظروف القاسية".

ونوّه "بالتضحيات اليومية التي يقدّمها العسكريون"، قائلاً: "إنهم الحراس الأمناء على الكرامة الوطنية، والساهرون على أمن كل بيت في لبنان".

وختم بالدعاء بأن "يبقى الجيش ثابتاً في رسالته النبيلة وأن يُحفظ لبنان بعزيمة أبنائه المخلصين".
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