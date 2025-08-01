غادة أيوب: نتطلع إلى عيدٍ قريب يكون فيه كل لبنان تحت سلطة الجيش فقط

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وجهت النائبة "تحية فخر واعتزاز لجيشنا اللبناني، قيادة وضباطًا وأفرادًا تحية لمن نذروا حياتهم لحماية الوطن وصون كرامته وحفظ سيادته".كتبت على منصة "إكس": "في عيد الجيش، نكرّم تضحياتكم، ونراهن على دوركم الوطني الجامع،ونتطلع إلى عيدٍ قريب يكون فيه كل تحت سلطة فقط. لا شريك ولا بديل. الجيش وحده ضمانة السيادة، وبه وحده يُبنى الوطن".