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لبنان

غادة أيوب: نتطلع إلى عيدٍ قريب يكون فيه كل لبنان تحت سلطة الجيش فقط

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:19
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وجهت النائبة غادة أيوب "تحية فخر واعتزاز لجيشنا اللبناني، قيادة وضباطًا وأفرادًا  تحية لمن نذروا حياتهم لحماية الوطن وصون كرامته وحفظ سيادته".
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كتبت على منصة "إكس": "في عيد الجيش، نكرّم تضحياتكم، ونراهن على دوركم الوطني الجامع،ونتطلع إلى عيدٍ قريب يكون فيه كل لبنان تحت سلطة الجيش اللبناني فقط. لا شريك ولا بديل. الجيش وحده ضمانة السيادة، وبه وحده يُبنى الوطن".
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