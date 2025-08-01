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لبنان

كريم كبارة: كل الدعم للجيش اللبناني

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:25
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كتب النائب كريم كبارة على "إكس": "سلاح واحد، مع جيش واحد، يحمي بلدًا واحدًا موحدًا! في عيده، كل الدعم للجيش اللبناني".
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