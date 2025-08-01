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لبنان

سليمان فرنجيه: للالتفاف حول الجيش ودعمه

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:26
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دعا رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيه عبر منصة "إكس": "للالتفاف حول الجيش ودعمه، حماية لوحدة لبنان وسيادة أراضيه".
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