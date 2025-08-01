في عيده الـ80... شخصيات سياسية وأمنية ودينية عايدت الجيش

توجه سياسيون وأمنيون ورجال دين إلى المؤسسة العسكرية بالمعايدة في عيد الجيش الـ80، والذي يصادف في الأول من آب.



سلام

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على "أكس": "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد.

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في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار.



فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا".



أضاف:" ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا".



ميقاتي

حيّا الرئيس ميقاتي الجيش في عيده. وقال: "مهما تقلبت الطروف والاحوال ، يبقى الجيش ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج وهو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، لحماية الوطن وصون سيادته وارضه.



في هذه المناسبة الوطنية السامية، احيي الشهادات التي قدمها الجيش دفاعا عن وفي سبيل رفعته وسيادته وسلامته. والى العسكريين اقول:انتم امل اللبنانيين ومرتجاهم ، فاستمروا في تحمل الصعاب على تنوعها، والتزموا بالقوانين، وتجاوزوا كل ما يسيء اليكم، وجسًدوا بالفعل شعاركم المثلث: شرف تضحية وفاء."



سعيد

إعتبر رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد أن "الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً لفئة أو حزب أو طائفة".



وأكد سعيد عبر "إكس" أنها مسؤوليّة وطنيّة تتولاّها الشرعية اللبنانية وفقاً للدستور. من يرفض هذه الثابتة فليعدّل الدستور ...إذا استطاع".



الحواط

أشار النائب زياد الحواط إلى أن "اللبنانيين يتطلّعون إلى الجيش في عيده بأمل كبير، ويتطلّعون إلى اليوم الذي يبسط فيه سلطته وحيداً كقوة شرعية تمتلك حصريّة السلاح للدفاع عن لبنان، وتحقّق الأمن والسلام والإستقرار".



وكتب عبر "إكس": "هو اليوم الرهان الوحيد لتجنيب لبنان أي مطبّ والذهاب إلى كارثة جديدة. معك يا وطن… حتى يعود الوطن".



عيسى الخوري

إعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "في بلدٍ يتنازع عليه الجميع، وحده الجيش يقاتل من أجل الجميع".



ووجه عبر منصة "إكس" تحية "للجيش الذي لا يساوم، ولا ينكسر، ولا يخون ولا يتبع لأحد إلّا للبنان. لبنان فقط".



ميناسيان

أصدر المكتب الإعلامي لبطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي: "بمناسبة الأول من آب، عيد الجيش اللبناني، وجّه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، تحية تقدير ومحبة إلى قيادة الجيش و قائده وضباطه وعناصره."



وتابع: "أن هذا العيد عيدًا وطنيًا يجمعنا للالتزام بمؤسسةٍ تبقى صمّام أمان للبنان، وحصناً منيعاً في وجه التحديات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الأمن والاستقرار وسط الظروف القاسية."



ونوّه ميناسيان بالتضحيات اليومية التي يقدّمها العسكريون، قائلاً إنهم "الحراس الأمناء على الكرامة الوطنية، والساهرون على أمن كل بيت في لبنان".

وخُتم البيان بالدعاء بأن يبقى الجيش ثابتاً في رسالته النبيلة، وأن يُحفظ لبنان بعزيمة أبنائه المخلصين.



شحادة

وجّه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة "تحية للجيش اللبناني في عيده وألف تحية لشهداء الجيش اللبناني".



وكتب عبر منصة "إكس": "الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان وعلى بسط سيادته على كل شبر من أراضيه وحفظ الأمن والاستقرار، وهو أحد ركائز الجمهورية القوية والعادلة والاقتصاد المزدهر".



الحجار

وجّه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة "تحية للجيش اللبناني في عيده وألف تحية لشهداء الجيش اللبناني".



وكتب عبر منصة "إكس": "الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان وعلى بسط سيادته على كل شبر من أراضيه وحفظ الأمن والاستقرار، وهو أحد ركائز الجمهورية القوية والعادلة والاقتصاد المزدهر".



أيوب

وجهت النائبة غادة أيوب "تحية فخر واعتزاز لجيشنا اللبناني، قيادة وضباطًا وأفرادًا تحية لمن نذروا حياتهم لحماية الوطن وصون كرامته وحفظ سيادته".



كتبت على منصة "إكس": "في عيد الجيش، نكرّم تضحياتكم، ونراهن على دوركم الوطني الجامع،ونتطلع إلى عيدٍ قريب يكون فيه كل لبنان تحت سلطة الجيش اللبناني فقط. لا شريك ولا بديل. الجيش وحده ضمانة السيادة، وبه وحده يُبنى الوطن".



ابراهيم

تب اللواء عباس ابراهيم بمناسبة الاول من آب، عيد الجيش منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "وتبقى أنت الخيار والرهان، مهما تاجروا باسمك، كي لا نقول بدمك، ومهما حاولوا امتطاء تضحياتك ليوهمونا بوطنيّتهم، فأنت العصِيّ، همزة الوصل، جسر التلاقي، بوتقة الانصهار، وعنوان الوحدة".



وقال: "كل عام وأنت بخير، وملاذًا في كل الملمّات، وتبقى البوصلة في زمن التيه السياسي".



كبارة

كتب النائب كريم كبارة على "إكس": "سلاح واحد، مع جيش واحد، يحمي بلدًا واحدًا موحدًا! في عيده، كل الدعم للجيش اللبناني".



سليمان فرنجيه

دعا رئيس "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيه عبر منصة "إكس": "للالتفاف حول الجيش ودعمه، حماية لوحدة لبنان وسيادة أراضيه".



طوني فرنجيه

كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش كان وسيبقى صمّام الأمان لحماية وحدتنا وصَون بلدنا. في عيده، نعوّل عليه أكثر من أيّ وقتٍ مضى لمنع الفتنة والتلاعب بالأمن والاستقرار".



أبو كسم

هنّأ مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم الجيش بعيده الثمانين، وأكد في بيان "أنه يبقى المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة جميع اللبنانيين والتفافهم حولها، ويبقى الضامن للأمن والاستقرار ولحفظ السيادة والحدود".



وقال:"استمعنا باهتمام إلى خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي رسّخ لدينا الأمل والرجاء ببناء دولة قوية وقادرة، تبسط سلطتها على أراضيها بجيشها الوطني، بما يمهّد لقيام دولة مستقرة ومزدهرة يتوق إليها اللبنانيون الذين تعبوا من الحروب".



أضاف: "نتمنى في العيد ال 80، أن تتعزز قدرات الجيش ليتخطى كل الصعاب والتحديات، وليحظى ضباطه وعسكريوه بكل الدعم العسكري والمالي والاجتماعي، هم الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن واستقلاله واستقراره بكل شرف وتضحية ووفاء".



وختم مهنئا الرئيس عون بـ"صفته القائد الاعلى للقوات المسلحة"، ووزير الدفاع اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، داعياً "جميع المكونات اللبنانية الى الوقوف يداً واحدة خلف الدولة والجيش". سلامكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على "أكس": "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد.في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار.فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا".أضاف:" ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا".حيّا الرئيس ميقاتي الجيش في عيده. وقال: "مهما تقلبت الطروف والاحوال ، يبقى الجيش ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج وهو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، لحماية الوطن وصون سيادته وارضه.في هذه المناسبة الوطنية السامية، احيي الشهادات التي قدمها الجيش دفاعا عن وفي سبيل رفعته وسيادته وسلامته. والى العسكريين اقول:انتم امل اللبنانيين ومرتجاهم ، فاستمروا في تحمل الصعاب على تنوعها، والتزموا بالقوانين، وتجاوزوا كل ما يسيء اليكم، وجسًدوا بالفعل شعاركم المثلث: شرف تضحية وفاء."إعتبر رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد أن "الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً لفئة أو حزب أو طائفة".وأكد سعيد عبر "إكس" أنها مسؤوليّة وطنيّة تتولاّها الشرعية اللبنانية وفقاً للدستور. من يرفض هذه الثابتة فليعدّل الدستور ...إذا استطاع".أشار النائب زياد الحواط إلى أن "اللبنانيين يتطلّعون إلى الجيش في عيده بأمل كبير، ويتطلّعون إلى اليوم الذي يبسط فيه سلطته وحيداً كقوة شرعية تمتلك حصريّة السلاح للدفاع عن لبنان، وتحقّق الأمن والسلام والإستقرار".وكتب عبر "إكس": "هو اليوم الرهان الوحيد لتجنيب لبنان أي مطبّ والذهاب إلى كارثة جديدة. معك يا وطن… حتى يعود الوطن".إعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "في بلدٍ يتنازع عليه الجميع، وحده الجيش يقاتل من أجل الجميع".ووجه عبر منصة "إكس" تحية "للجيش الذي لا يساوم، ولا ينكسر، ولا يخون ولا يتبع لأحد إلّا للبنان. لبنان فقط".أصدر المكتب الإعلامي لبطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي: "بمناسبة الأول من آب، عيد الجيش اللبناني، وجّه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، تحية تقدير ومحبة إلى قيادة الجيش و قائده وضباطه وعناصره."وتابع: "أن هذا العيد عيدًا وطنيًا يجمعنا للالتزام بمؤسسةٍ تبقى صمّام أمان للبنان، وحصناً منيعاً في وجه التحديات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الأمن والاستقرار وسط الظروف القاسية."ونوّه ميناسيان بالتضحيات اليومية التي يقدّمها العسكريون، قائلاً إنهم "الحراس الأمناء على الكرامة الوطنية، والساهرون على أمن كل بيت في لبنان".وخُتم البيان بالدعاء بأن يبقى الجيش ثابتاً في رسالته النبيلة، وأن يُحفظ لبنان بعزيمة أبنائه المخلصين.وجّه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة "تحية للجيش اللبناني في عيده وألف تحية لشهداء الجيش اللبناني".وكتب عبر منصة "إكس": "الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان وعلى بسط سيادته على كل شبر من أراضيه وحفظ الأمن والاستقرار، وهو أحد ركائز الجمهورية القوية والعادلة والاقتصاد المزدهر".وجّه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة "تحية للجيش اللبناني في عيده وألف تحية لشهداء الجيش اللبناني".وكتب عبر منصة "إكس": "الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان وعلى بسط سيادته على كل شبر من أراضيه وحفظ الأمن والاستقرار، وهو أحد ركائز الجمهورية القوية والعادلة والاقتصاد المزدهر".وجهت النائبة غادة أيوب "تحية فخر واعتزاز لجيشنا اللبناني، قيادة وضباطًا وأفرادًا تحية لمن نذروا حياتهم لحماية الوطن وصون كرامته وحفظ سيادته".كتبت على منصة "إكس": "في عيد الجيش، نكرّم تضحياتكم، ونراهن على دوركم الوطني الجامع،ونتطلع إلى عيدٍ قريب يكون فيه كل لبنان تحت سلطة الجيش اللبناني فقط. لا شريك ولا بديل. الجيش وحده ضمانة السيادة، وبه وحده يُبنى الوطن".تب اللواء عباس ابراهيم بمناسبة الاول من آب، عيد الجيش منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "وتبقى أنت الخيار والرهان، مهما تاجروا باسمك، كي لا نقول بدمك، ومهما حاولوا امتطاء تضحياتك ليوهمونا بوطنيّتهم، فأنت العصِيّ، همزة الوصل، جسر التلاقي، بوتقة الانصهار، وعنوان الوحدة".وقال: "كل عام وأنت بخير، وملاذًا في كل الملمّات، وتبقى البوصلة في زمن التيه السياسي".كتب النائب كريم كبارة على "إكس": "سلاح واحد، مع جيش واحد، يحمي بلدًا واحدًا موحدًا! في عيده، كل الدعم للجيش اللبناني".دعا رئيس "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيه عبر منصة "إكس": "للالتفاف حول الجيش ودعمه، حماية لوحدة لبنان وسيادة أراضيه".كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش كان وسيبقى صمّام الأمان لحماية وحدتنا وصَون بلدنا. في عيده، نعوّل عليه أكثر من أيّ وقتٍ مضى لمنع الفتنة والتلاعب بالأمن والاستقرار".هنّأ مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم الجيش بعيده الثمانين، وأكد في بيان "أنه يبقى المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة جميع اللبنانيين والتفافهم حولها، ويبقى الضامن للأمن والاستقرار ولحفظ السيادة والحدود".وقال:"استمعنا باهتمام إلى خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي رسّخ لدينا الأمل والرجاء ببناء دولة قوية وقادرة، تبسط سلطتها على أراضيها بجيشها الوطني، بما يمهّد لقيام دولة مستقرة ومزدهرة يتوق إليها اللبنانيون الذين تعبوا من الحروب".أضاف: "نتمنى في العيد ال 80، أن تتعزز قدرات الجيش ليتخطى كل الصعاب والتحديات، وليحظى ضباطه وعسكريوه بكل الدعم العسكري والمالي والاجتماعي، هم الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن واستقلاله واستقراره بكل شرف وتضحية ووفاء".وختم مهنئا الرئيس عون بـ"صفته القائد الاعلى للقوات المسلحة"، ووزير الدفاع اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، داعياً "جميع المكونات اللبنانية الى الوقوف يداً واحدة خلف الدولة والجيش".

سليمان

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "السيادة تكتمل عندما يزرع الجيش اللبناني في المواقع كافة وعلى مساحة الوطن كما رفع في نهر البارد وفي جرود عرسال".



عربيد

كتب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي شارل عربيد على منصة "إكس" : "في عيد الكرامة والتضحية والفداء، تحية لجيشنا الباسل وأبطاله الذين وقفوا سدًّا منيعًا في وجه الأخطار، ولمن صنعوا من أجسادهم دروعاً وارتقوا شهداء ليبقى الوطن سيدًا، حرًا، مستقلاً، متنوعاً، جاذباً، مستقرًا".



الجمعية الكاثوليكية العالمية

تقدمت "الجمعية الكاثوليكية العالمية" برئاسة المحامي الدكتور جانو جوزف حدّاد في بيان من قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وضباط ورتباء وأفراد المؤسسة العسكرية كافة، بتحية تقدير واإجلال بمناسبة الاول من آب.



وجاء في البيان:" تتقدّم الجمعية الكاثوليكية العالمية، رئيسًا وأعضاء، بأسمى عبارات التهاني والتقدير إلى جيش الوطن، درع السيادة وصمّام الأمان، الذي أثبت عبر العقود أنّه فوق الانقسامات، وخارج الاصطفافات، ثابت في التزامه، صلب في عزيمته، ومقدّس في ولائه للبنان الواحد".



اضاف: "إننا، في هذا اليوم المجيد، ننحني احترامًا لأرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا دفاعًا عن وحدة التراب اللبناني وكرامة المواطن. ونرفع الدعاء من أجل الجرحى والمصابين، الذين يحملون في أجسادهم ندوب البطولة، وفي عيونهم ومضات الأمل".



تابع: "أيها الجيش اللبناني، في زمن تتكاثر فيه الأزمات ويتفشى الفساد في كل مرافق الدولة ،وتشتد فيه التحديات، تبقى أنت النبض النقي في قلب وطنٍ متعب، والعين الساهرة في ليالي الخوف، والأمل الوحيد المتبقي في نفوس اللبنانيين الطيبين للخلاص ولانتشالهم من عذاباتهم ، ومحاسبة المرتكبين الذين دمروا لبنان ،وما اكثرهم".



اردف: "حضورك في كل الساحات، من الجنوب إلى ، ومن الجبال إلى الساحل، هو شهادة حيّة على إيمانك العميق برسالتك الوطنية".



ختم: "كل عيد وأنتم، جنود الوطن الأوفياء، بألف خير، وكل عام ولبنان، بفضلكم، أقرب إلى الأمان، وأقوى بالرجاء، وأجمل بالوفاء".



تجمع موظفي الإدارة العامة

هنأ تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان الجيش بعيده وقال: "في الاول من آب يتوجه تجمع موظفي الإدارة العامة بالتحية والمباركة الى جيشنا سياج الوطن وقلبه النابض".



كما أعرب التجمع عن سعادته بإقرار اللجان المشتركة النيابية لاقتراح قانون تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ سنة ١٩٨٣ على متعاقدي وزارة الإعلام، والذي يمكنهم من الاستفادة من شرعة التقاعد، وكذلك امكانية استفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.



وتمنى ان يتم "اقرار هذا القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب، مع تطبيق هذا الإجراء على جميع المتعاقدين والأجراء، الداخلين الى الإدارة العامة وفق الأصول، تطبيقا لمبادئ العدالة التي ينص عليها الدستور، وذلك لحين اعادة هيكلة الإدارة العامة وبالتالي تثبيتهم نهائيًا".



درغام

كتب النائب أسعد درغام على منصة "إكس": "كل التحية والتقدير لجيشنا في هذا اليوم العظيم، إنه رمز الشجاعة والوطنية، يقع على عاتقه حماية لبنان وأمنه. جيشنا درع الوطن وسياجه، كل عام وأنتم بخير".

سامي الجميل

كتب النائب سامي الجميل على منصة "إكس": "في عيد الجيش اللبناني، نوجّه التحية إلى أبطال الوطن الذين يضحّون بتفانٍ وصمت. تحية لشهدائه، لجنوده، ولضباطه الصامدين في وجه كل التحديات. باسم حزب الكتائب اللبنانية أقول لكم: لا احد غيركم يحق له الدفاع عن وطننا، رهاننا عليكم. بكم يبقى لبنان".



امام

كتب مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام على منصة "إكس": "الأول من آب عيد الأمن والاطمئنان للبنانيين، وعيد الثبات والوطنية للعسكريين، وعيد النموذج والتفاني لبناة المؤسسات وحراس قادم الأيام".



السيد

كتب النائب اللواء جميل منصة "إكس": "اليوم عيده. مهما تناوبَتْ عليه قيادات، وتبدّلَتْ حوله سياسات، كان دائماً وسيبقى، جيشاً لا تستحقّه السياسة وأهلها، يخدم وطنه لبنان وشعبه من دون تفرقة ولا تمييز، بشرَفٍ وتضحيةٍ ووفاء".

محفوض

توجه نقيب المعلّمين في لبنان نعمه محفوض بمناسبة عيد الجيش في الأول من آب، بتحيّة إجلال وتقدير إلى هذه المؤسّسة الوطنية التي كانت ولا تزال الأمل الأخير في الحفاظ على وحدة لبنان وكيانه.



وقال في بيان: "الجيش اللبناني، الذي يجمع أبناء هذا الوطن من كل المناطق والطوائف، هو صمّام الأمان الوحيد في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي تهدّد الدولة والمجتمع، وهو الحارس الأول للسيادة والحدود والأمن والاستقرار.

وفي هذه المناسبة الوطنية الجامعة، نؤكّد أن لا دولة من دون جيش، ولا كيان من دون حصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية. فالجيش اللبناني وحده يجب أن يتولّى حماية الحدود، من الجنوب إلى الشرق فالشمال، وأن تكون له الأمرة العسكرية الوحيدة في الحرب والسلم، من دون شراكة من أي جهة أو حزب أو تنظيم.

كما ندعو السلطات الرسميّة كافة، من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ومجلس النواب، إلى دعم الجيش اللبناني بكلّ الوسائل الممكنة، ليبقى قادرًا على أداء مهامه الوطنيّة، وأولها حصريّة السلاح بيد الدولة وحماية الوطن من كل الأخطار.

تحيّة إلى الجيش اللبناني الذي نضع فيه كامل الثقة، ونفتخر به في عيده وكلّ يوم. تحية إلى كل ضابط ورتيب وجندي يضحي بحياته من أجل الحفاظ على هذا الوطن".

شدياق

كتبت الوزير السابقة مي شدياق على منصة "إكس": "في عيد الجيش، نرفع التحية لأبطالنا الذين يحمون الوطن بدمائهم، ويصونون الأمن بتضحياتهم. حمايتهم لنا هي الضمانة الثابتة، ووحدتهم هي أملُنا في مستقبلٍ أفضل. كل عامٍ وجيشُنا هو الحصنُ المنيعُ للبنان، وسلاحُه هو السلاحُ الشرعيُّ الوحيد".