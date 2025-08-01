30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لانتهاء مهامها... وسام رفيع لسفيرة لبنان في قبرص
Lebanon 24
01-08-2025
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
منح الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستوليدس سفيرة
لبنان
في
قبرص
كلود الحجل وسام مكاريوس الثالث للاستحقاق الأكبر، بمناسبة انتهاء عملها في قبرص، خلال احتفال أقيم في
القصر الجمهوري
في نيقوسيا.
Advertisement
يعدّ هذا الوسام الرفيع تكريماً استثنائيّاً يمنح عادة لمن قدّم مساهمات بارزة في خدمة جمهوريّة قبرص أو في تعزيز العلاقات الثنائية.
وكانت السفيرة الحجل تسلّمت مهامها سفيرة في قبرص عام 2017 قادمة من
أوكرانيا
، حيث خدمت كسفيرة لسنوات عدة.
ويعكس منح هذا الوسام تقديراً كبيراً من
جمهورية
قبرص للجهود التي قامت بها السفيرة الحجل لتطوير العلاقات اللبنانيّة - القبرصيّة خلال نحو ثماني سنوات.
وأصبحت السفيرة الحجل خلال السنتين الاخيرتين عميدة السلك العربيّ والدبلوماسي في
الجزيرة
.
وتنتقل السفيرة الحجل الى
بيروت
خلال شهر آب الحالي، لتسلم مهام جديدة في وزارة الخارجيّة اللبنانيّة.
مواضيع ذات صلة
كابل بحري لإنارة لبنان.. وزير الطاقة بحث الاقتراح مع سفيرة قبرص
Lebanon 24
كابل بحري لإنارة لبنان.. وزير الطاقة بحث الاقتراح مع سفيرة قبرص
01/08/2025 11:37:34
01/08/2025 11:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال عون يستقبل سفير تونس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه
Lebanon 24
ميشال عون يستقبل سفير تونس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه
01/08/2025 11:37:34
01/08/2025 11:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يمنح السفير اللبناني في موسكو "وسام الصداقة"
Lebanon 24
بوتين يمنح السفير اللبناني في موسكو "وسام الصداقة"
01/08/2025 11:37:34
01/08/2025 11:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يصدر مرسوماً بمنح السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار وسام الصداقة
Lebanon 24
بوتين يصدر مرسوماً بمنح السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار وسام الصداقة
01/08/2025 11:37:34
01/08/2025 11:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
Lebanon 24
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
04:30 | 2025-08-01
01/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
04:00 | 2025-08-01
01/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
Lebanon 24
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
04:21 | 2025-08-01
01/08/2025 04:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
Lebanon 24
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
04:18 | 2025-08-01
01/08/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
Lebanon 24
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
04:02 | 2025-08-01
01/08/2025 04:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
11:00 | 2025-07-31
31/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:32 | 2025-07-31
31/07/2025 03:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-08-01
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
04:00 | 2025-08-01
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
04:21 | 2025-08-01
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
04:18 | 2025-08-01
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
04:02 | 2025-08-01
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
03:44 | 2025-08-01
عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 11:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 11:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 11:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24