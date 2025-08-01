لانتهاء مهامها... وسام رفيع لسفيرة لبنان في قبرص

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منح الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستوليدس سفيرة في كلود الحجل وسام مكاريوس الثالث للاستحقاق الأكبر، بمناسبة انتهاء عملها في قبرص، خلال احتفال أقيم في في نيقوسيا.يعدّ هذا الوسام الرفيع تكريماً استثنائيّاً يمنح عادة لمن قدّم مساهمات بارزة في خدمة جمهوريّة قبرص أو في تعزيز العلاقات الثنائية.وكانت السفيرة الحجل تسلّمت مهامها سفيرة في قبرص عام 2017 قادمة من ، حيث خدمت كسفيرة لسنوات عدة.ويعكس منح هذا الوسام تقديراً كبيراً من قبرص للجهود التي قامت بها السفيرة الحجل لتطوير العلاقات اللبنانيّة - القبرصيّة خلال نحو ثماني سنوات.وأصبحت السفيرة الحجل خلال السنتين الاخيرتين عميدة السلك العربيّ والدبلوماسي في .وتنتقل السفيرة الحجل الى خلال شهر آب الحالي، لتسلم مهام جديدة في وزارة الخارجيّة اللبنانيّة.