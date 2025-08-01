جعجع استقبل وفدًا من بلدية كفرعبيدا

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إستقبل "القوات اللبنانيّة" مجالس بلديّة وإختيارية جديدة في معراب.والتقى وفدًا من بلدية كفرعبيدا برئاسة ميشال أنطوان فغالي للسنوات الثلاث الأولى وسمير رئيسًا للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة ونائب الرئيس عصام فدعوس، في حضور رئيس إتحاد بلديات روجيه ومساعده راجي راجي، منسّق القوات في المنطقة ورئيس مركز الحزب في البلدة سمير أبي سلوم.