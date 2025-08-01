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لبنان

جعجع استقبل وفدًا من بلدية كفرعبيدا

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:01
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إستقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع مجالس بلديّة وإختيارية جديدة في معراب.
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والتقى وفدًا من بلدية كفرعبيدا برئاسة ميشال أنطوان فغالي رئيس المجلس البلدي للسنوات الثلاث الأولى وسمير شليطا رئيسًا للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة ونائب الرئيس عصام فدعوس، في حضور رئيس إتحاد بلديات البترون روجيه يزبك ومساعده راجي راجي، منسّق القوات في المنطقة بول حرب ورئيس مركز الحزب في البلدة سمير أبي سلوم.
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