سامي الحميل: سنستخدم كل المساحات المفتوحة للضغط باتجاه حل نهائي لموضوع حصرية السلاح

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أشار رئيس النائب سامي الجميّل إلى أن " يماطل بلبنان الرسمي وعلى الوساطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ، وضع حد لهذه المماطلة والقول ان الفرصة الكافية أُعطيت للحوار والنقاش والتفاهم، لكن حان الوقت لاتخاذ خطوات عملية باتجاه حصر السلاح بيد الدولة."وقال في حديث لـmtv إنه "على وحزب الله الوعود المقدمة في خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار، وسنستخدم كل المساحات المفتوحة من مجلس النواب الى مجلس الوزراء للضغط باتجاه حل نهائي لموضوع السلاح".تابع: "لا أميّز بين رئيس الجمهورية والحكومة ما يدخلنا في متاهة حول الصلاحيات، بل هذا فريق واحد انتخبناه جميعاً ويتحمّل متضامناً المسؤولية، والمهم البدء بخطوات عملية لأن الواضح أن حزب الله يحاول شراء الوقت ولا يعطي أي إشارة إيجابية ، ولا يمكننا إضاعة الفرصة التاريخية"، لافتا الى انه "لا يمكن ربط قرار حصر السلاح بفكرة الإجماع، لأن الفريق المسلّح لا يريد التسليم، فهل نبقى على هذه الحال؟ والمسألة ليست بالعدد أو بالطريقة بل بقرار على السلطة التنفيذية متضامنة اتخاذه".وشدد على أن "موضوع السلاح ليس مجرّد بند يُناقَش على جدول مجلس الوزراء ، بل قرار موّحد يجب اتخاذه على مستوى السلطة الرسمية مجتمعة"، معلنا أن "حزب سيطرح أربع خطوات عملية في الجلسات الحكومية المقبلة على السلطة التنفيذية اتخاذها فوراً على جميع اللبنانيين هي:-اقفال كل مراكز القرض الحسن باعتبارها مخالفة للقانون او اي مؤسسة غير شرعية أخرى.-وقف اي نوع من التنسيق الامني بين الدولة وحزب الله وحلّ اللجنة الأمنية التي كانت تنسّق في السابق بحال تطبيق القرارات القضائية والإجراءات الأمنية وغيرها في مناطق نفوذ حزب الله.-إقامة حواجز امنية وعسكرية لتطبيق القانون في كل وتوقيف كل حامل سلاح.-مصادرة أي مخزن سلاح لاي مجموعة".أضاف: "نخطئ في العنوان إذا حاولنا تقييد السلطة الرسمية اللبنانية بمهل زمنية فنعتبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فريقنا السياسي وهو يحاول فيما الخصم هو من يمنع بناء الدولة وهو مَن يجب إلزامه بقرار واضح".ختم:"سنشرع باجتماعات ثلاثية مباشرة من الكتائب والقوات والاشتراكي مع الرؤساء عون وبري وسلام، بالتوازي مع عمل السلطة التنفيذية لمناقشة موضوع حصرية السلاح وهذا ما يجب أن يحصل".