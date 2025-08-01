البزري: خطت البلاد خطوة جدية في اتجاه إصلاح حقيقي

كتب النائب الدكتور على منصة "أكس": "خطت البلاد خطوة جدية في اتجاه إصلاح حقيقي. أقر المجلس النيابي قانونين متعلقين باستقلالية وتنظيم المصارف. ورغم بعض التحفظات، فهما مؤشر إيجابي".

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وختم: "التحدّي المقبل إقرار قانون الانتظام المالي لإعادة حقوق المودعين ومحاسبة المتورّطين".