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لبنان

البزري: خطت البلاد خطوة جدية في اتجاه إصلاح حقيقي

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:28
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كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري على منصة "أكس": "خطت البلاد خطوة جدية في اتجاه إصلاح حقيقي. أقر المجلس النيابي قانونين متعلقين باستقلالية القضاء وتنظيم المصارف. ورغم بعض التحفظات، فهما مؤشر إيجابي".
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وختم: "التحدّي المقبل إقرار قانون الانتظام المالي لإعادة حقوق المودعين ومحاسبة المتورّطين".
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