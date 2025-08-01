عبد الساتر يترأس القداس الإلهي في ذكرى 4 آب

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يترأس رئيس أساقفة المطران بولس عبد الساتر القداس الإلهي ، يوم الاثنين 4 الحالي عند الحادية عشرة والنصف، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، برعاية البطريرك الكاردينال ، في كنيسة مار يوسف - شارع الحكمة- الأشرفيّة.وإحياء للذكرى تنظم مسيرتان وفقا للبرنامج الآتي:نقاط الانطلاق:-ساحة .-أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتيناالساعة الخامسة والنصف، تنطلق المسيرتان وتلتقيان أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تُقام وقفة رمزية تكريمية، ويُرفع الصوت مجددًا من أجل الحقيقة، والمحاسبة، والعدالة:(ما مننسى، وما منسامح. ٤ آب مش ذكرى – ٤ آب جريمة بعدها بلا عقاب.انزلوا معنا، صلّوا معنا، صرخوا معنا، خلّوا غضبكن يسمعوا كل يلي بعدن متسترين ومشاركين بالجريمة.صمتنا بيقتل مرتين).