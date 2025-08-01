30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبد الساتر يترأس القداس الإلهي في ذكرى 4 آب
Lebanon 24
01-08-2025
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترأس رئيس أساقفة
بيروت
المطران بولس عبد الساتر القداس الإلهي ، يوم الاثنين 4 الحالي عند الحادية عشرة والنصف، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، برعاية البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
، في كنيسة مار يوسف - شارع الحكمة- الأشرفيّة.
Advertisement
وإحياء للذكرى تنظم مسيرتان وفقا للبرنامج الآتي:
نقاط الانطلاق:
-ساحة
الشهداء
.
-أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا
الساعة الخامسة والنصف، تنطلق المسيرتان وتلتقيان أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تُقام وقفة رمزية تكريمية، ويُرفع الصوت مجددًا من أجل الحقيقة، والمحاسبة، والعدالة:(ما مننسى، وما منسامح. ٤ آب مش ذكرى – ٤ آب جريمة بعدها بلا عقاب.انزلوا معنا، صلّوا معنا، صرخوا معنا، خلّوا غضبكن يسمعوا كل يلي بعدن متسترين ومشاركين بالجريمة.صمتنا بيقتل مرتين).
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يترأس القداس الإلهي في هذه الأَثناء لمناسبة عيد القديس شربل في دير مار مارون - عنايا بحضور رئيس الجمهورية وعقيلته وحشد من الشخصيات
Lebanon 24
البطريرك الراعي يترأس القداس الإلهي في هذه الأَثناء لمناسبة عيد القديس شربل في دير مار مارون - عنايا بحضور رئيس الجمهورية وعقيلته وحشد من الشخصيات
01/08/2025 11:38:16
01/08/2025 11:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى تفجير المرفأ.. هذا ما ستشهده بيروت يوم 4 آب
Lebanon 24
في ذكرى تفجير المرفأ.. هذا ما ستشهده بيروت يوم 4 آب
01/08/2025 11:38:16
01/08/2025 11:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: إهمال حاويات المرفأ الخطرة خيانة لضحايا ٤ آب
Lebanon 24
الخولي: إهمال حاويات المرفأ الخطرة خيانة لضحايا ٤ آب
01/08/2025 11:38:16
01/08/2025 11:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأباتي رزق ترأس قداس سيامة الياس ابو ملهب كاهنا
Lebanon 24
الأباتي رزق ترأس قداس سيامة الياس ابو ملهب كاهنا
01/08/2025 11:38:16
01/08/2025 11:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
Lebanon 24
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
04:30 | 2025-08-01
01/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
04:00 | 2025-08-01
01/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
Lebanon 24
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
04:21 | 2025-08-01
01/08/2025 04:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
Lebanon 24
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
04:18 | 2025-08-01
01/08/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
Lebanon 24
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
04:02 | 2025-08-01
01/08/2025 04:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
11:00 | 2025-07-31
31/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:32 | 2025-07-31
31/07/2025 03:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-08-01
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
04:00 | 2025-08-01
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
04:21 | 2025-08-01
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
04:18 | 2025-08-01
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
04:02 | 2025-08-01
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
03:44 | 2025-08-01
عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 11:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 11:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 11:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24