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لبنان

عبد الساتر يترأس القداس الإلهي في ذكرى 4 آب

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:32
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يترأس رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر القداس الإلهي ، يوم الاثنين 4 الحالي عند الحادية عشرة والنصف،  في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال  مار بشارة بطرس الراعي، في كنيسة مار يوسف - شارع الحكمة- الأشرفيّة.
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وإحياء للذكرى تنظم مسيرتان وفقا للبرنامج الآتي:

 نقاط الانطلاق:

 -ساحة الشهداء.

 -أمام فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا

 الساعة الخامسة والنصف، تنطلق المسيرتان وتلتقيان أمام تمثال المغترب – مدخل مرفأ بيروت، حيث تُقام وقفة رمزية تكريمية، ويُرفع الصوت مجددًا من أجل الحقيقة، والمحاسبة، والعدالة:(ما مننسى، وما منسامح. ٤ آب مش ذكرى – ٤ آب جريمة بعدها بلا عقاب.انزلوا معنا، صلّوا معنا، صرخوا معنا، خلّوا غضبكن يسمعوا كل يلي بعدن متسترين ومشاركين بالجريمة.صمتنا بيقتل مرتين).
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