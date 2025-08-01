Advertisement

لبنان

الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء

Lebanon 24
01-08-2025 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1399363-638896430771224471.png
Doc-P-1399363-638896430771224471.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي إلى اعتصام يوم الثلثاء 5 آب  الساعة العاشرة صباحًا في ساحة رياض الصلح، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
Advertisement
 
وفي بيان بالتعاون مع "مكونات التعليم المهني والتقني (أساتذة الملاك، لجان الاساتذة المتعاقدين، والاتحاد التنسيقي للمتعاقدين، عمال شراء الخدمة، موظفي المشاريع المشتركة...)، أعلنت الرابطة أن الاعتصام هو للمطالبة بالآتي :

1.    إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة تدخل في صلب الراتب لتحفظ حقوق الأساتذة في التقاعد والتعويضات والمنح.

2.    تثبيت الأساتذة المتعاقدين وسد الشواغر بما يضمن استقرار مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني وانتظام العملية التعليمية  .

3.    صرف مستحقات المتعاقدين وبدل أتعابهم فورًا، وخصوصًا أن المراسيم ذات الصلة قد صدرت.

4.     صرف المثابرة لعمال شراء الخدمة بشكل فوري وعاجل جدّاً.

5.    إبقاء الدوام على أربعة أيام ورفض الدوام خمسة أيام دون تحسين الرواتب، لما له من تبعات مادية على الأساتذة والطلاب على حد سواء، اضافةً إلى تكبّد مصاريف تشغيلية للمعاهد والمدارس الفنية.

6.    الدعوة إلى تطوير وتجهيز مؤسسات التعليم المهني تقنيًا ولوجستيًا بدل الإنقضاض على ما تبقى من الكادر التعليمي والإداري".

أضاف البيان:"نهيب بجميع الزملاء المشاركة الكثيفة والفعالة في الاعتصام، الذي يؤكد على وحدتنا، كتحرك يجمع مختلف مسميات قطاعنا، ويعبر عن همومنا ويجسّد معاناتنا  ويؤسس لمستقبل واعد وزاهر لطلابنا ويؤمن حياةً كريمة للأساتذة وجميع العاملين في مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية. في الاتحاد قوة، وباتحادنا، نرفع الظلم والتهميش عن قطاعنا. معًا نكون، ولن يُسمح بتهميش هذا القطاع بعد اليوم".
مواضيع ذات صلة
هيئة ادارية جديدة لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني
lebanon 24
01/08/2025 11:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني أعلنت لائحة "الوحدة النقابية" لانتخابات الأحد
lebanon 24
01/08/2025 11:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم الثلاثاء تزامناً مع استكمال جلسة مجلس النّواب
lebanon 24
01/08/2025 11:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامنا مع جلسة مجلس النواب.. تدابير سير غدًا
lebanon 24
01/08/2025 11:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-01
04:00 | 2025-08-01
04:21 | 2025-08-01
04:18 | 2025-08-01
03:44 | 2025-08-01
03:32 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24