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لبنان
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
Lebanon 24
01-08-2025
|
04:02
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دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي إلى اعتصام يوم الثلثاء 5 آب الساعة العاشرة صباحًا في
ساحة رياض الصلح
، تزامنًا مع انعقاد جلسة
مجلس الوزراء
.
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وفي بيان بالتعاون مع "مكونات التعليم المهني والتقني (أساتذة الملاك، لجان الاساتذة المتعاقدين، والاتحاد التنسيقي للمتعاقدين، عمال شراء الخدمة، موظفي المشاريع المشتركة...)، أعلنت الرابطة أن الاعتصام هو للمطالبة بالآتي :
1. إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة تدخل في صلب الراتب لتحفظ حقوق الأساتذة في التقاعد والتعويضات والمنح.
2. تثبيت الأساتذة المتعاقدين وسد الشواغر بما يضمن استقرار مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني وانتظام العملية التعليمية .
3. صرف مستحقات المتعاقدين وبدل أتعابهم فورًا، وخصوصًا أن المراسيم ذات الصلة قد صدرت.
4. صرف المثابرة لعمال شراء الخدمة بشكل فوري وعاجل جدّاً.
5. إبقاء الدوام على أربعة أيام ورفض الدوام خمسة أيام دون تحسين الرواتب، لما له من تبعات مادية على الأساتذة والطلاب على حد سواء، اضافةً إلى تكبّد مصاريف تشغيلية للمعاهد والمدارس الفنية.
6. الدعوة إلى تطوير وتجهيز مؤسسات التعليم المهني تقنيًا ولوجستيًا بدل الإنقضاض على ما تبقى من الكادر التعليمي والإداري".
أضاف البيان:"نهيب بجميع الزملاء المشاركة الكثيفة والفعالة في الاعتصام، الذي يؤكد على وحدتنا، كتحرك يجمع مختلف مسميات قطاعنا، ويعبر عن همومنا ويجسّد معاناتنا ويؤسس لمستقبل واعد وزاهر لطلابنا ويؤمن حياةً كريمة للأساتذة وجميع العاملين في مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية. في الاتحاد قوة، وباتحادنا، نرفع الظلم والتهميش عن قطاعنا. معًا نكون، ولن يُسمح بتهميش هذا القطاع بعد اليوم".
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