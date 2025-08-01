عن موعد صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة.. إليكم هذا الخبر

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للتربية أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة، ونتائج الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة، ستصدر ابتداء من الساعة الثالثة ظهر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي www.mehe.gov.lb وعلى صفحات وزارة التربية على ، او عبر رسائل نصية تصل على ارقام هواتف المرشحين.وبهذه المناسبة دعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي جميع المرشحين وأهاليهم إلى فرحهم بنجاح اولادهم، وتمنت عليهم الامتناع عن إطلاق النار حتى لا تتحول الأفراح إلى أحزان. وقد تواصلت مع والبلديات العميد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.