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لبنان

الصدي: جيشنا وحده المخول حمل السلاح للدفاع عن السيادة

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:16
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كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة X:
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"في ١ آب، نجدّد إيماننا بجيشنا اللبناني، جيش الشرف والتضحية والوفاء، المخول وحده حمل السلاح للدفاع عن سيادة الوطن".
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