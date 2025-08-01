الصدي: جيشنا وحده المخول حمل السلاح للدفاع عن السيادة

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"في ١ آب، نجدّد إيماننا بجيشنا اللبناني، جيش الشرف والتضحية والوفاء، المخول وحده حمل السلاح للدفاع عن سيادة الوطن".