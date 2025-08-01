حاصباني: الجيش هو الضامن لأمن كل اللبنانيين ومن يتصدى لكل عدوٍ

كتب نائب السابق عبر حسابه على منصة X:

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"الجيش هو الضامن لأمن كل اللبنانيين، يتصدى لكل عدوٍ واعتداءٍ، مهما كانت الجهة التي يأتي منها.

تحية إكبارٍ لحماة الوطن الذين يبذلون أرواحهم في سبيله، مواصلين درب كل شهيدٍ سقط دفاعًا عن ".