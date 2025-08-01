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لبنان

حاصباني: الجيش هو الضامن لأمن كل اللبنانيين ومن يتصدى لكل عدوٍ

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:17
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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة X:
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"الجيش هو الضامن لأمن كل اللبنانيين، يتصدى لكل عدوٍ واعتداءٍ، مهما كانت الجهة التي يأتي منها. 
تحية إكبارٍ لحماة الوطن الذين يبذلون أرواحهم في سبيله، مواصلين درب كل شهيدٍ سقط دفاعًا عن لبنان".
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