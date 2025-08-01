مصادر تتحدث عن جلسة الثلاثاء... هل ستقرّ الحكومة بند حصر السلاح؟

قالت مصادر لـ" عربية" إن هناك "ترجيحات بأن الحكومة ستقر بند حصرية السلاح بيد الدولة الثلاثاء المقبل".

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وأضافت المصادر أن "الحكومة ستقوم بتفويض المضي في الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة بعد خطة يُفتَرض أن تضعها ".