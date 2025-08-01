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لبنان

مصادر تتحدث عن جلسة الثلاثاء... هل ستقرّ الحكومة بند حصر السلاح؟

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:57
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قالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن هناك "ترجيحات بأن الحكومة ستقر بند حصرية السلاح بيد الدولة الثلاثاء المقبل". 
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وأضافت المصادر أن "الحكومة ستقوم بتفويض المجلس الأعلى للدفاع المضي في الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة بعد خطة يُفتَرض أن تضعها قيادة الجيش". 
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