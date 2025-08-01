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لبنان

بهاء الحريري: الجيش هو السبيل الوحيد إلى لبنان قوي ومستقر

Lebanon 24
01-08-2025 | 06:04
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كتب بهاء الحريري على منصة" اكس": "في العيد الثمانين للجيش اللّبناني، نحتفي بالمؤسّسة التي تجسّد الوحدة الوطنيّة، والشّرف، والتّضحية، والوفاء".
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وأضاف: "إنّ السّيادة الحقيقيّة تقتضي بسط سلطة الدّولة على كامل الأراضي اللبنانيّة، وأن يكون السّلاح حصراً بيد جيشنا. فهذا هو السّبيل الوحيد إلى لبنانٍ قويٍّ ومستقر".
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