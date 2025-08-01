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لبنان

الرئيس عون يبحث مع وزير العمل أوضاع الوزارة والصندوق

Lebanon 24
01-08-2025 | 06:19
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اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، من وزير العمل محمد حيدر على أوضاع الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجرى تأكيد ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد.
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