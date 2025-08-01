هاشم: كل التحية والتقدير للجيش

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في عيد الجيش الـ80، وجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور تحية لمؤسسة الجيش "التي شكلت سنوات للتضحية والوفاء من اجل شرف وكرامة الوطن والحفاظ على الامن والاستقرار الوطني في ظل ما تعرض له من ازمات وتحديات على مساحة الوطن، وامتزجت دماء شهدائه بتراب ودماء ابناء الوطن".وقال في تصريح له: "ما احوجنا اليوم الى جيش قوي يستند الى وحدة الموقف الداخلي، والتفاف اللبنانيين مكونات وقوى سياسية لمواجهة الاخطار التي تحدق بوطننا كعامل اساسي واهم من كل الوعود والاغراءات الخارجية واملاءاتهم التي لاترى وطننا ومنطقتنا الا بالعين الاسرائيلية، فلننتبه الى ما يحني هذا الوطن وجيشه ومؤسساته في هذه الذكرى".وختم: "كل التحية والتقدير للجيش قيادة وظباط رتباء وافراد ونشد على ايديكم ليبقى وطن الحرية والسيادة والكرامة".