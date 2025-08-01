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لبنان

قرار من وزير المالية.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
01-08-2025 | 06:25
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 أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً، مدّد بموجبه لغاية 15/09/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8)، وتسديد الضريبة المتوجبة عنه وذلك عن سنتي أعمال 2023 و2024.
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