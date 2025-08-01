سلام بحث والسفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان

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بحث الدكتور في السرايا، مع السفير الإندونيسي الجديد في كومر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.واكد السفير الإندونيسي خلال اللقاء، "دعم بلده للبنان وأمنه واستقراره، وذلك من خلال مشاركتها من ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب".