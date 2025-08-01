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لبنان

سلام بحث والسفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان

Lebanon 24
01-08-2025 | 06:30
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بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا، مع السفير الإندونيسي الجديد في لبنان ديكي كومر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
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واكد السفير الإندونيسي خلال اللقاء، "دعم بلده للبنان وأمنه واستقراره، وذلك من خلال مشاركتها من ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب".

كما عرض الرئيس سلام والنائب حيدر ناص، الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس.

 
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