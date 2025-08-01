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لبنان

الخازن في عيد الجيش: بدعمه تُحمى الدولة

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:00
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بمناسبة عيده الـ 80، وجّه النائب فريد هيكل الخازن، تحية إكبار للجيش.
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وكتب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "جيشنا… إرادةٌ لا تلين، وحصنٌ لا يُخترق. له وحده الولاء، وبدعمه تُحمى الدولة، وتُصان السيادة".
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