بيان صادر عن طيران الشرق الأوسط.. هذا ما جاء فيه

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عطفًا على البيانين الصادرين بتاريخ 29 و 30 2025 بشأن تعديل جدول رحلات – الخطوط الجوية ، تعلن الشركة عن إجراء تعديلات إضافيةوذلك لأسباب تشغيلية على بعض رحالتها المجدولة خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 2 آب ولغاية يوم الخميس 7 آب 2025. وتشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية: ، ، ، النجف، ، ودبي. وبالتالي يصبح اجمالي الرحلات المعاد جدولتها كالتالي: