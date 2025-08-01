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لبنان

بيان صادر عن طيران الشرق الأوسط.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:08
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 عطفًا على البيانين الصادرين بتاريخ 29 و 30 تموز 2025 بشأن تعديل جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، تعلن الشركة عن إجراء تعديلات إضافية
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وذلك لأسباب تشغيلية على بعض رحالتها المجدولة خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 2 آب ولغاية يوم الخميس 7 آب 2025. وتشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية: باريس، ميلانو، الكويت، النجف، أبو ظبي، ودبي. وبالتالي يصبح اجمالي الرحلات المعاد جدولتها كالتالي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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