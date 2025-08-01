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لبنان

بساط: كل عام والجيش درع الوطن وصمّام أمانه

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:23
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط على منصة "اكس": "كل عام والجيش اللبناني درع الوطن وصمّام أمانه. في عيده، نجدّد الثقة بالمؤسسة التي لا تساوم على السيادة، ولا تتراجع أمام التحديات. لا استقرار بلا جيش قوي، ولا سيادة بلا من يصونها".
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