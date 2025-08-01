بساط: كل عام والجيش درع الوطن وصمّام أمانه

كتب والتجارة بساط على منصة "اكس": "كل عام والجيش اللبناني درع الوطن وصمّام أمانه. في عيده، نجدّد الثقة بالمؤسسة التي لا تساوم على السيادة، ولا تتراجع أمام التحديات. لا استقرار بلا جيش قوي، ولا سيادة بلا من يصونها".

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