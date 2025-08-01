في ذكرى 4 آب... لا صحف في يوم الحداد الوطني

أعلنت نقابة في بيان، انه "لمناسبة إعلان الحداد الوطني العام في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ في 4 آب 2020، وتضامنا مع عائلات والجرحى، لن تصدر الصحف في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الاثنين الواقع فيه 4 آب 2025".

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وستعاود الصحف الصدور صباح الثلاثاء في الخامس منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في .