Advertisement

لبنان

في ذكرى 4 آب... لا صحف في يوم الحداد الوطني

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1399451-638896573711734633.png
Doc-P-1399451-638896573711734633.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، انه "لمناسبة إعلان الحداد الوطني العام في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى، لن تصدر الصحف في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الاثنين الواقع فيه 4 آب 2025".
Advertisement
 
وستعاود الصحف الصدور صباح الثلاثاء في الخامس منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان.
مواضيع ذات صلة
يوم حداد وطنيّ في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
01/08/2025 23:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الساتر يترأس القداس الإلهي في ذكرى 4 آب
lebanon 24
01/08/2025 23:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى تفجير المرفأ.. هذا ما ستشهده بيروت يوم 4 آب
lebanon 24
01/08/2025 23:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: إهمال حاويات المرفأ الخطرة خيانة لضحايا ٤ آب
lebanon 24
01/08/2025 23:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:39 | 2025-08-01
15:21 | 2025-08-01
15:17 | 2025-08-01
15:12 | 2025-08-01
14:56 | 2025-08-01
14:51 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24