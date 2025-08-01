بالصور... 3 جرحى على طريق أنفاق المطار

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم بين سيارتين، وانقلاب إحداها على طريق أنفاق باتّجاه .

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وقد تسبّب الحادث بزحمة سير في المحلة.