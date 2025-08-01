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لبنان

بالصور... 3 جرحى على طريق أنفاق المطار

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:09
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم بين سيارتين، وانقلاب إحداها على طريق أنفاق المطار باتّجاه بيروت.
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وقد تسبّب الحادث بزحمة سير في المحلة.
 
 
 
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