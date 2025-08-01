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لبنان

تحذير للسائقين... هذا ما يشهده طريق الحدث

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:28
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الحدث عند مفرق الكفاءات، بسبب تسرّب زيوت.
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وأضافت أنّه تمّ التواصل مع المعنيين في البلدية للمعالجة حرصاً على السلامة العامة.
 
 
 
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