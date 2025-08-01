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لبنان

يوم الأحد... ممنوع المرور داخل نفق المطار

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:35
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

 ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس داخل نفق المطار على المسلك الغربي (باتّجاه خلدة)، اعتباراً من السّاعة 5،00 صباحاً لغاية السّاعة 8،00 صباحاً من تاريخ 3-8-2025.
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 لذلك، ستُتّخذ تدابير السّير التّالية:

– منع مرور الآليات على أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي المؤدّي إلى نفق المطار وتحويله باتّجاه الأوزاعي.

– منع مرور الآليات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتّجاه طريق المطار القديم.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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