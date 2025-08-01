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لبنان
يوم الأحد... ممنوع المرور داخل نفق المطار
Lebanon 24
01-08-2025
|
08:35
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس داخل نفق
المطار
على المسلك
الغربي
(باتّجاه خلدة)، اعتباراً من السّاعة 5،00 صباحاً لغاية السّاعة 8،00 صباحاً من تاريخ 3-8-2025.
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لذلك، ستُتّخذ تدابير السّير التّالية:
– منع مرور الآليات على أوتوستراد
الأسد
– المسلك الغربي المؤدّي إلى نفق المطار وتحويله باتّجاه
الأوزاعي
.
– منع مرور الآليات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتّجاه
طريق المطار القديم
.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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