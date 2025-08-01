يوم الأحد... ممنوع المرور داخل نفق المطار

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس داخل نفق على المسلك (باتّجاه خلدة)، اعتباراً من السّاعة 5،00 صباحاً لغاية السّاعة 8،00 صباحاً من تاريخ 3-8-2025.لذلك، ستُتّخذ تدابير السّير التّالية:– منع مرور الآليات على أوتوستراد – المسلك الغربي المؤدّي إلى نفق المطار وتحويله باتّجاه .– منع مرور الآليات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتّجاه .يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.