Advertisement

لبنان

القصيفي مهنّئًا الجيش: قدّم تضحيات جسامًا في أقسى الظروف

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1399464-638896596316140352.png
Doc-P-1399464-638896596316140352.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، "الجيش قيادةً، ضباطاً، ورتباء وافراداً في العيد الثمانين للمؤسسة، مؤكداً أنها "قدمت الكثير من التضحيات وكابدت شديد المعاناة في أقسى الاستحقاقات والظروف الحالكة التي مرت على لبنان".
Advertisement

واضاف في بيان: "إن المؤسسة العسكرية تواجه اليوم تحديات كبيرة يتوقف على مآلاتها مستقبل لبنان واستقرار اوضاعه، وانطلاقه إلى الأمام في مسيرة نهوضه، معتبرًا أن "الجيش في قلب العاصفة إذ يتعين عليه التصدي للاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته اليومية على وطننا، وأن يبسط سلطته الكاملة على كل اراضيه، ويكافح الإرهاب واستباق حصوله، وأن يحمي الاستقرار ويوطد اركانه، من أجل أن يستعيد لبنان عافيته وأن تكون الدولة سيدة قرارها، وصاحبة القرار في الشؤون الوطنية الكبرى".
 
ودعا القصيفي، اللبنانيين إلى أن يكونوا إلى جانب الجيش في مهمته الصعبة التي تقتضي التفافا وطنيا من حوله، بعيدا من الحسابات الضيقة ومناكفات السياسيين".
مواضيع ذات صلة
فضل الله مهنئًا الجيش: قدّم التضحيات الجسام... ويجب دعمه لحماية الوطن
lebanon 24
01/08/2025 23:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي مهنئا بالاضحى: نسأل الله أن يكون العيد معبرا للسلام في لبنان
lebanon 24
01/08/2025 23:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب
lebanon 24
01/08/2025 23:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني أدان التفجير في دمشق: لإنزال أقسى العقوبات بالمخططين والمسهلين والمنفذين
lebanon 24
01/08/2025 23:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:39 | 2025-08-01
15:21 | 2025-08-01
15:17 | 2025-08-01
15:12 | 2025-08-01
14:56 | 2025-08-01
14:51 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24