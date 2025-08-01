القصيفي مهنّئًا الجيش: قدّم تضحيات جسامًا في أقسى الظروف

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هنأ نقيب محرري ، "الجيش قيادةً، ضباطاً، ورتباء وافراداً في العيد الثمانين للمؤسسة، مؤكداً أنها "قدمت الكثير من التضحيات وكابدت شديد المعاناة في أقسى الاستحقاقات والظروف الحالكة التي مرت على ".واضاف في بيان: "إن تواجه اليوم تحديات كبيرة يتوقف على مآلاتها مستقبل لبنان واستقرار اوضاعه، وانطلاقه إلى الأمام في مسيرة نهوضه، معتبرًا أن "الجيش في قلب إذ يتعين عليه التصدي للاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته اليومية على وطننا، وأن يبسط سلطته الكاملة على كل اراضيه، ويكافح الإرهاب واستباق حصوله، وأن يحمي الاستقرار ويوطد اركانه، من أجل أن يستعيد لبنان عافيته وأن تكون الدولة سيدة قرارها، وصاحبة القرار في الكبرى".ودعا ، اللبنانيين إلى أن يكونوا إلى جانب الجيش في مهمته الصعبة التي تقتضي التفافا وطنيا من حوله، بعيدا من الحسابات الضيقة ومناكفات السياسيين".