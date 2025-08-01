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لبنان

هذا ما بحثه الخطيب والسفير الإيراني

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:46
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بحث نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس ظهر اليوم، مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد مجتبى أماني، في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع الصهيونية ضد غزة، والعدوان على لبنان.
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