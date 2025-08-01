هذا ما بحثه الخطيب والسفير الإيراني

بحث المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس ظهر اليوم، مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد مجتبى أماني، في تطورات الأوضاع في والمنطقة في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع الصهيونية ضد غزة، والعدوان على لبنان.

Advertisement