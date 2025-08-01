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لبنان

منشأة جديدة في حامات.. هدية بريطانيا للجيش في عيده الـ80

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:48
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افتتحت القائمة بالأعمال البريطانية فكتوريا دنّ يرافقها الملحق العسكري المقدم تشارلز سميث، أمس الخميس قُبيل عيد الجيش في الأول من آب، منشأة إقامة جديدة في حامات.
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هذا المشروع الممول من وزارة الدفاع البريطانية، يدعم التدريب البريطاني المستمر لمختلف قطع الجيش، بما في ذلك تطوير المهارات القيادية للضباط ودورات مهارات المشاة ودورات الإناث.

وأكدت المملكة المتحدة أنها مستمرة بدعمها الثابت للجيش، المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان، من خلال تقديم التدريب والمعدات.


وفي كلمة لها، قالت القائمة بالأعمال فكتوريا دنّ: "أتقدم بأحرّ التهاني لرجال ونساء الجيش بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه. شجاعتهم في الدفاع عن لبنان داخليًا وعلى الحدود هي في محلّ تقدير"، مضيفة: "يسرّني وجودي في حامات لافتتاح هذا المرفق السكني الجديد الممول من المملكة المتحدة والمخصّص للبريطانيين. نحن فخورون بشراكتنا مع الجيش ودعمنا المستمر لتطوير قدراته، بما في ذلك من خلال التدريب".
 

بدوره، قال الملحق العسكري تشارلز سميث: "يُمثل اليوم إنجازًا جديدًا في مسيرة التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة ولبنان، وتقديم تدريب فعال لمختلف قطع الجيش، بما فيها الضباط الإناث".
 
وأكد أن المنشأة الجديدة ستدعم استمرار التدريب والشراكة بحيث تبقى المملكة المتحدة شريكًا قويًا وفخورًا للجيش.
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