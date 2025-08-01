منشأة جديدة في حامات.. هدية بريطانيا للجيش في عيده الـ80

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افتتحت القائمة بالأعمال فكتوريا دنّ يرافقها المقدم ، أمس الخميس قُبيل عيد الجيش في الأول من آب، منشأة إقامة جديدة في حامات.هذا المشروع الممول من ، يدعم التدريب المستمر لمختلف قطع الجيش، بما في ذلك تطوير المهارات القيادية للضباط ودورات مهارات المشاة ودورات الإناث.وأكدت المتحدة أنها مستمرة بدعمها الثابت للجيش، المدافع الشرعي والوحيد عن ، من خلال تقديم التدريب والمعدات.وفي كلمة لها، قالت القائمة بالأعمال فكتوريا دنّ: "أتقدم بأحرّ التهاني لرجال ونساء الجيش بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه. شجاعتهم في الدفاع عن لبنان داخليًا وعلى الحدود هي في محلّ تقدير"، مضيفة: "يسرّني وجودي في حامات لافتتاح هذا المرفق السكني الجديد الممول من المملكة المتحدة والمخصّص للبريطانيين. نحن فخورون بشراكتنا مع الجيش ودعمنا المستمر لتطوير قدراته، بما في ذلك من خلال التدريب".بدوره، قال الملحق العسكري تشارلز سميث: "يُمثل اليوم إنجازًا جديدًا في مسيرة التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة ولبنان، وتقديم تدريب فعال لمختلف قطع الجيش، بما فيها الضباط الإناث".