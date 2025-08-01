في عيد الجيش.. هذا ما قالته السفارة الفرنسية في لبنان

كتبت في عبر حسابها على منصة "اكس": "نبقى إلى جانب بمناسبة عيده الثمانين. ونقدّم له كلّ الدعم في مهامه في سبيل حصر السلاح بشكل تام بيده، على كافة الأراضي ، من أجل لبنان يسوده الاستقرار والأمان ويتمتّع بالسيادة".

نبقى إلى جانب الجيش اللبناني بمناسبة عيده الثمانين. ونقدّم له كلّ الدعم في مهامه في سبيل حصر السلاح بشكل تام بيده، على كافة الأراضي اللبنانية، من أجل لبنان يسوده الاستقرار والأمان ويتمتّع بالسيادة.#عيد_الجيش@LebarmyOfficial pic.twitter.com/aBsOwL0N2I — La France au Liban 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceLiban) August 1, 2025 Advertisement