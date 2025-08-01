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لبنان

في عيد الجيش.. هذا ما قالته السفارة الفرنسية في لبنان

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:55
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 كتبت السفارة الفرنسية في لبنان عبر حسابها على منصة "اكس": "نبقى إلى جانب الجيش اللبناني بمناسبة عيده الثمانين. ونقدّم له كلّ الدعم في مهامه في سبيل حصر السلاح بشكل تام بيده، على كافة الأراضي اللبنانية، من أجل لبنان يسوده الاستقرار والأمان ويتمتّع بالسيادة".
 
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