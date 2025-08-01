صدور نتائج الإمتحانات الرسميّة

صدرت نتائج الإمتحانات الرسميّة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة، ونتائج الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة.

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كذلك، نشرت وزارة التربية نسب النجاح في الإمتحانات الرسميّة بحسب كلّ محافظة.