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لبنان

صدور نتائج الإمتحانات الرسميّة

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:06
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صدرت نتائج الإمتحانات الرسميّة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة، ونتائج الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة.
 
 
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كذلك، نشرت وزارة التربية نسب النجاح في الإمتحانات الرسميّة بحسب كلّ محافظة.
 
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