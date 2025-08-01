Advertisement

لبنان

رصاصة طائشة أصابت طفلة في عكار

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1399484-638896631706327374.jpg
Doc-P-1399484-638896631706327374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيبت طفلة في بلدة المحمرة في عكار، برصاصة طائشة.
Advertisement
 
 
ونُقِلَت الطفلة على الفور إلى مستشفى الخير لتلقي العلاج.
مواضيع ذات صلة
في وادي خالد.. إصابة فتاة برصاصة طائشة في ظهرها
lebanon 24
01/08/2025 23:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل تعرب عن أسفها العميق لإصابة كنيسة العائلة المقدسة في غزة بقذيفة طائشة
lebanon 24
01/08/2025 23:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة عسكريّ برصاصة في قدمه
lebanon 24
01/08/2025 23:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رصاصة كادت تقتل طفلاً في لبنان.. مجهول أطلق النار!
lebanon 24
01/08/2025 23:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:39 | 2025-08-01
15:21 | 2025-08-01
15:17 | 2025-08-01
15:12 | 2025-08-01
14:56 | 2025-08-01
14:51 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24