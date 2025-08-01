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لبنان
مرقص بحث مع وفد "تيك توك" سبل التعاون لحماية المستخدمين
Lebanon 24
01-08-2025
|
08:50
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استقبل وزير الاعلام المحامي بول مرقص، وفدا من "تيكتوك" -
الشرق الأوسط
وتركيا وشمال
أفريقيا
، ضم: رئيس العلاقات السياسية والسياسات العامة فاتح كافادار، مديرة البرامج السياسية زينة خالد محمد، مديرة التعاون والشراكات ملاك جعفر، ومستشار "تيكتوك" في
لبنان
والمشرق العربي، المحامي
نقولا
جورج
ملكي.
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اللقاء تناول إمكانية التعاون بين
الدولة اللبنانية
ومنصات التواصل الإجتماعي، ومن ضمنها" تيكتوك"، في ما يخص تنظيم استخدام هذه المنصات، مع تركيز خاص على حماية الأطفال وحقوق المستخدمين ومنع التعديات والانتهاكات.
وكشف الوزير مرقص عن وضع تصور أولي لإطار تنظيمي مشترك يهدف إلى الوقاية من المخاطر الرقمية قبل حدوثها، يتضمن إعداد برامج توعية وتدريب وآليات استجابة فعالة عند وقوع أي أذى أو استغلال.
وأكد الوزير أن العمل جارٍ على تسريع تنفيذ هذا البرنامج ضمن جدول زمني محدد، بهدف حماية الفئات الضعيفة من الابتزاز أو الاستهداف الرقمي.
من جهته
، أشار فاتح كافادار إلى أن زيارة الوفد تأتي في سياق تعزيز التعاون مع
الحكومة اللبنانية
، وأن اللقاءات مع عدد من الوزراء، وآخرها مع
وزير الإعلام
، أثمرت عن تفاهمات أولية لإطلاق مذكرة تعاون رسمية.
وأكد استمرار العمل لتوثيق العلاقة بين "تيك توك" والحكومة
اللبنانية
، والبحث عن مجالات تعاون جديدة في المنطقة.
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