رغم الظروف الصعبة... تفوّق لافت لتلامذة الجنوب في الإمتحانات

بعد صدور نتائج الإمتحانات الرسميّة، لُوحِظَ أنّ محافظتيّ والجنوب سجّلتا نسباً مرتفعة في النجاح، إذا تخطّت الـ90 بالمئة في بعض الفروع، خلافاً لما كان متوقّعاً بسبب الظروف الصعبة التي رافقت الحرب الإسرائيليّة، ونزوح عددٍ كبير من التلاميذ، وإكمالهم التعليم عن بعد.

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ففي فرع علوم الحياة، سجّلت النبطيّة نسبة نجاح بلغت 89.75 بالمئة، وهي أقّل بقليل عن نسب النجاح في بقيّة المُحافظات، بينما سجّل الجنوب 94.84، وهي النسبة الأولى على صعيد .

كذلك، حاز الجنوب على النسبة الأعلى في النجاح في فرع علوم الحياة، بـ96.31 بالمئة، بينما سجّلت النبطيّة 93.82 بالمئة، وأتت في المرتبة الثالثة على صعيد البلاد.

وفي فرع الإقتصاد والإجتماع، نال الجنوب نسبة نجاح بلغت 88.69 بالمئة، فيما النبطيّة حازت على نسبة 93.89، وهي النسبة الأعلى في لبنان.

كما سجّلت مُحافظة الجنوب في فرع الإنسانيات، نسبة النجاح الأولى في لبنان، وبلغت 90.48 بالمئة، فيما النبطيّة سجّلت 53.85 بالمئة.