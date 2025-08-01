الموسوي: دماء غزة ستتحوّل إلى بركان يهدّم عروش الطغاة

نظم " " وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واستنكارا للإبادة الجماعية والتجويع في غزة، أمام مجمع السيدة زينب في بئر العبد في الضاحية الجنوبية، شارك فيها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، ممثلون عن الأحزاب والقوى والفصائل ، وعلماء وفاعليات وشخصيات وعوائل وحشد من الأهالي.

Advertisement

وفي كلمة له، قال جابر: "هذه الوقفة هي وقفة مع آخر ما تبقى من قيم ومعنى للأخلاق والإنسانية، وهي ليست يتيمة، فقد وقفتها وأبناؤها ليس فقط باللسان أو بالشعارات والنداءات والبيانات، وإنما من خلال تقديم أغلى وأسمى وأعز وأطهر وأنبل من لدينا، ألا وهو سيد الأمة وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، فهكذا وقفنا مع غزة، حيث وقفنا معها بأرواحنا ودمائنا، ولذلك لن نبخل عليها بأي وقفة أو موقف آخر".



وأضاف: "إذا كان العدو يظن أنه بتدمير غزة سيدمر أهلها وإرادتهم، فقط أخطأ كثيرا، لا سيما وأن الدماء التي تسيل، والظلمات التي تتراكم، سوف تتحول عاجلا أم آجلا إلى شلال وبركان يهدّم كل عروش الطغاة، وما بيننا وبينهم إلا لحظة، وهي لحظة هذا العمر والموقف بإذن الله".

كذلك نظم "حزب الله" وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع الإمام علي في الشياح وفي بلدة جبشيت الجنوبية، ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منددة بسياسة التجويع المتعمدة التي يفرضها العدو على غزة.