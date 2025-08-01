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لبنان
الموسوي: دماء غزة ستتحوّل إلى بركان يهدّم عروش الطغاة
Lebanon 24
01-08-2025
|
10:29
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نظم "
حزب الله
" وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واستنكارا للإبادة الجماعية والتجويع في غزة، أمام مجمع السيدة زينب في بئر العبد في الضاحية الجنوبية، شارك فيها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، ممثلون عن الأحزاب
اللبنانية
والقوى والفصائل
الفلسطينية
، وعلماء وفاعليات وشخصيات وعوائل
الشهداء
وحشد من الأهالي.
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وفي كلمة له، قال جابر: "هذه الوقفة هي وقفة مع آخر ما تبقى من قيم ومعنى للأخلاق والإنسانية، وهي ليست يتيمة، فقد وقفتها
المقاومة
وأبناؤها ليس فقط باللسان أو بالشعارات والنداءات والبيانات، وإنما من خلال تقديم أغلى وأسمى وأعز وأطهر وأنبل من لدينا، ألا وهو
سماحة
سيد
شهداء
الأمة
السيد حسن
نصر الله
وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، فهكذا وقفنا مع غزة، حيث وقفنا معها بأرواحنا ودمائنا، ولذلك لن نبخل عليها بأي وقفة أو موقف آخر".
وأضاف: "إذا كان العدو يظن أنه بتدمير غزة سيدمر أهلها وإرادتهم، فقط أخطأ كثيرا، لا سيما وأن الدماء التي تسيل، والظلمات التي تتراكم، سوف تتحول عاجلا أم آجلا إلى شلال وبركان يهدّم كل عروش الطغاة، وما بيننا وبينهم إلا لحظة، وهي لحظة هذا العمر والموقف بإذن الله".
كذلك نظم "حزب الله" وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع الإمام علي في الشياح وفي بلدة جبشيت الجنوبية، ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منددة بسياسة التجويع المتعمدة التي يفرضها العدو
الإسرائيلي
على غزة.
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